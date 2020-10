Gwen Stefani et Blake Shelton viennent d’annoncer leurs fiançailles et les fans vont à la banane sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur Instagram, Stefani a partagé une photo du couple en train de s’embrasser tout en levant la main pour montrer la bague de fiançailles. Elle a tagué Shelton dans le message et a écrit: “Oui, s’il vous plaît!” Elle a ensuite inclus des émojis pour une bague et une paire de mains.

Sur Twitter, Shelton a partagé la même photo, mais a ajouté sa propre légende. “Hey [Gwen Stefani,] merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie .. je t’aime. J’ai entendu un OUI! “Les fans de la paire se sont fait entendre dans les commentaires des deux messages, et ils sont ravis de la nouvelle.” Je ne peux pas croire à quel point cela m’a rendu heureux, vous méritez le monde et les uns les autres “, un “Félicitations !!!!” Faites défiler vers le bas pour voir plus de commentaires sincères et encourageants de fans enthousiastes sur Instagram et Twitter.

Félicitations à vous deux. J’attends avec impatience la planification du mariage, l’enterrement de vie de garçon (nous serons responsables Gwen!) Ainsi que le mariage / réception. À votre santé! – Eddie Radosevich (@Eddie_Rado) 27 octobre 2020

“Oh mon dieu JE CRIER ET CRIER AVEC JOIE ET ​​TOUTES LES ÉMOTIONS!”

“Tellement heureux pour vous deux!”

FÉLICITATIONS 🎉🎉 – SaraBeth (@SBSwags) 27 octobre 2020

“Félicitations !!! Mon cœur éclate !!”

“J’ai juste essayé d’aimer ça deux fois!”

Félicitations à vous deux. Votre douce histoire d’amour a été amusante à regarder. Je vous souhaite des années et des années de bonheur et de joie

🥂🤗🥂 – Darla Adams (@ Darlanot5150) 27 octobre 2020

“L’AMOUR GAGNE!”

“Je suis si heureux pour vous les gars!”

félicitations à tous! – Dan + Shay (@DanAndShay) 27 octobre 2020

“Je pleure et tremble littéralement et je suis sur le point de me mettre dans l’embarras au travail. Je suis tellement heureuse pour toi que je ne peux même pas y faire face.”

