Après que la nouvelle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon laquelle l’ancien membre de One Direction, Harry Styles, a une relation amoureuse avec Olivia Wilde, les fans de la chanteuse ont rempli les réseaux sociaux de milliers de menaces et d’insultes envers le réalisateur du film ” Ne t’inquiète pas, chérie.

Cependant, ce n’est pas la première fois que les adeptes de l’ancien membre de OneDirection réagissent ainsi à une petite amie de la chanteuse, puisque Camilla Rowe a également rendu sa vie impossible, la traitant de toutes sortes d’insultes entre 2017 et 2018, ce qui leur relation a duré.

Et maintenant, le torrent de messages haineux contre Olivia Wilde dans toutes les langues, sur tous les réseaux, est impressionnant car ils accusent l’actrice comme si elle était une prédatrice sexuelle en raison de la différence d’âge.

De même, ces messages qui demandent son annulation l’ont menacée de mort, ce qui semble irréaliste en raison de l’âge des fans, puisque selon les classements ils ont entre 12 et 13 ans.

Relation entre Harry Styles et Olivia Wile

Harry Styles et Olivia Wile ont assisté au mariage de Glenne Christiaansen et Jeff Azoff à Los Angeles ensemble, pour devenir plus tard virale avec la photo qu’ils ont prise lors de l’événement, où ils sont montrés main dans la main.

Et c’est que ces célébrités se sont rencontrées lors du tournage de «Ne t’en fais pas chérie» réalisé par Wilde, le même film où Styles est venu remplacer Shia LaBeouf.

Olivia Wilde, qui a 10 ans de plus que Harry Styles, précédemment séparée de Jason Sudeikis l’année dernière, en novembre 2020.

De son côté, Harry Styles est brièvement sorti avec Caroline Flack, une présentatrice télé de 15 ans plus âgée que lui qui s’est suicidée en février 2020, avec Taylor Swift et Camilla Rowe, un mannequin qui aurait inspiré l’album ‘Fine Line’ .

