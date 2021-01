H

Les fans de G Wells ont critiqué une nouvelle pièce de 2 £ de la Royal Mint célébrant l’écrivain de science-fiction pour une apparente litanie d’erreurs, notamment l’ajout d’une jambe à ses «trépieds monstrueux» qui ont envahi la Terre dans sa guerre des mondes classique.

La pièce a été frappée pour marquer le 75e anniversaire de la mort de l’auteur et mettait en vedette les extraterrestres qui envahissent en premier dans son livre le plus populaire.

L’artiste Holly Humphries a souligné l’embellissement artistique de la pièce.

Elle a déclaré sur Twitter: «Maintenant, en tant que personne qui aime particulièrement l’une de ses histoires très célèbres, puis-je simplement noter que la grande machine à marcher sur la pièce a quatre pattes?

“Quatre jambes. L’homme célèbre pour avoir créé le trépied martien. Quatre jambes?”

HG Wells était considéré comme un écrivain visionnaire bien à la tête de son temps

Dans le roman, le protagoniste anonyme découvre que les Martiens ont assemblé d’imposantes “machines de combat” à trois pattes, chacune armée d’un rayon thermique et d’une arme chimique – la “fumée noire” toxique.

Les trépieds anéantissent les unités de l’armée qui défendent le sud de l’Angleterre où les extraterrestres débarquent et attaquent et détruisent la majeure partie de sa ville natale de Woking.

Les trépieds représentés dans le film La guerre des mondes de 2005 avec Tom Cruise

Adam Roberts, professeur au Royal Holloway, Université de Londres, a signalé une autre erreur apparente, disant que l’homme invisible, dont le visage est entièrement caché par des bandages, portait un «chapeau à larges bords», pas un chapeau haut de forme, comme le montre le pièce de monnaie.

Il a déclaré: «Plusieurs personnes ont tweeté cela dans ma chronologie, alors je pourrais ajouter: non seulement les trépieds de Wells avaient * trois * jambes, Griffin, son homme invisible, ne porte pas de chapeau haut de forme (il arrive à Iping, le visage bandé sous un «chapeau à larges bords»). Donc c’est deux pour deux.

La conception comporte également un cadran d’horloge partiel considéré par certains comme une référence à The Time Machine de HG Well.

Holly Humphries, qui crée sa propre œuvre d’art inspirée de HG Wells, a déclaré au Standard qu’elle ne pouvait pas surmonter les «erreurs flagrantes» sur la pièce.

«Cela ne semble pas être le bon moment pour ajouter votre flair créatif lorsque vous êtes censé capturer quelque chose de reconnaissable», dit-elle.

“Cette idée de faire la moyenne de deux choses connues du livre ne tient pas lorsqu’elle est appliquée à une autre œuvre de fiction. En essayant de représenter davantage le livre, ils ont créé quelque chose qui n’en représente rien du tout.”

Chris Costello, le concepteur américain de la pièce, a déclaré qu’il avait été influencé par une variété de machines, y compris les trépieds et les machines de manutention du roman.

Il a déclaré: «Les personnages de War of the Worlds ont été représentés de nombreuses fois, et je voulais créer quelque chose d’original et de contemporain.

«La conception finale combine plusieurs histoires dans une composition stylisée et unifiée qui est emblématique de tout le travail de HG Well et s’adapte à la toile unique d’une pièce de monnaie.

«En tant qu’Américain, je suis honoré de faire partie des designers gagnants de la Royal Mint et je suis très heureux que mon design H. G Wells documente l’héritage de cet auteur et visionnaire extraordinaire pour de nombreuses années à venir.

La Monnaie royale a déclaré: «Soixante-quinze ans après sa mort, nous célébrons l’imagination et l’esprit curieux d’un homme qui a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Le design inversé de Chris Costello se concentre sur des images emblématiques du travail de Wells, notamment La guerre des mondes et l’homme invisible. »