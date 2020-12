Le rappeur Eminem a surpris ses fans sur les réseaux sociaux en lançant un nouvel album, Music to Be Murdered By – Side B. La nouvelle a surpris les fans et a créé des conversations interminables sur les réseaux sociaux. Plus précisément, beaucoup ont fait des commentaires sur des chansons qui mentionnaient Snoop Dogg, Rihanna, Drake et bien d’autres. Cependant, certains utilisateurs de Twitter se sont concentrés sur un sujet différent: la sensibilité.

Quand Eminem a sorti son album, les fans de hip hop ont commencé à débattre du contenu lyrique. Plusieurs ont dit que les bars étaient carrément ringards, tandis que d’autres ont dit que le rappeur ne faisait que montrer son sens de l’humour. Ils ont souligné son histoire de chansons comme le meilleur exemple. Fait intéressant, certains des débats ont également mentionné de nombreux autres rappeurs. Les utilisateurs de Twitter ont comparé les paroles d’Eminem à celles de Kanye West, DMX et bien d’autres.

Tf ru parler de bout? Je conviens que ces barreaux sont sortis de leur contexte, mais c’est exactement ce qu’il essaie de dire. Mfs appelle les lignes idiotes / drôles d’Em de MTBMB SIDEB ringard et les cite hors contexte, mais a un problème lorsque la même chose est faite avec leurs favoris. – ❄ (@chethan_nayak_) 20 décembre 2020

non ce n’est pas lol. Pourquoi pensez-vous que mac et el-p ne sont pas autant clowns? – nature instinctive (@InstinctiveN) 20 décembre 2020

Question à Eminem stans. Nous pouvons tous convenir que les bars comme celui-ci sont considérés comme drôles, non? Alors pourquoi ceux sur Encore avec un meilleur flux et une meilleure production sont-ils considérés comme «mauvais et ringards» pic.twitter.com/PLESMUP5fd – 🐐 (@ShadyShowII) 19 décembre 2020

Personne dans le jeu ne crache des barres dont vous ne pouvez pas dire si elles sont incroyables ou ringardes comme Eminem. – Dharvesh | Stream MTBMB Side B imo (@ blackthot69) 18 décembre 2020

honnêtement, si vous ne prenez pas mtbmb + le deluxe trop au sérieux et acceptez qu’eminem SAIT que ses barres ringardes sont ringardes, alors elles sont en fait une écoute assez agréable il semble juste s’amuser à ce stade – CDTVthaGlacierBoy ❄️ (@CDTVProductions) 18 décembre 2020

Je suis fatigué des gens qui évoquent constamment les «Corny Bars» d’Eminem. Je suis désolé que vous n’ayez pas le sens de l’humour. – Austin. (@TheKamikazeGod) 19 décembre 2020

Nous ne sommes pas tous comme ça 😂 – EMINEM (@eminemmathers__) 20 décembre 2020

Eminem a eu un légendaire 3 albums dans les années 2000. Donnez du crédit là où c’est dû. Il est peut-être ringard selon les normes d’aujourd’hui, mais il mérite son respect. – Nams (@ l0rd_nams) 19 décembre 2020

Honnêtement, album agréable, chaque battement est bon et les barres ringardes eminem ne sont pas si mauvaises dans le contexte, la fonction de signe ty dolla est géniale les autres fonctionnalités sont également bonnes mais rien sur cet album n’est meilleur que yah yah et godzilla, Key sketch est le seul “ce que le fuck “moment que j’ai eu.

7/10 pic.twitter.com/ob9A9TStV9 – Mixxi (@MixxiPL) 19 décembre 2020

eminem a tellement de bars ringards que je ne peux même plus écouter sa nouvelle merde oh mon dieu – gêné (@hamperedbeats) 18 décembre 2020

Pourquoi les gens clownent Eminem pour des lignes ringardes? C’est comme faire le clown de Gordon Ramsay pour avoir cuisiné lmao – Young Ryan IV 🎄☃️ (@MindOfRyann) 19 décembre 2020

J’adore la façon dont Eminem a doublé ses répliques «ringardes», s’il écoutait la moitié de ce que Twitter de hip-hop ou juste les fans de hip-hop en général disaient qu’il devrait faire, alors cet homme serait dépourvu de toute personnalité et de tout caractère et serait à peu près aussi ennuyeux en tant qu’artistes qu’ils soutiennent pic.twitter.com/tK0ludbFn8 – Curzon (@ Curzon267) 19 décembre 2020

