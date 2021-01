Le président Donald Trump a été définitivement retiré de Twitter la semaine dernière, et maintenant ses détracteurs réclament encore plus de conséquences pour son héritage. Bien avant d’être président, Trump a fait une apparition dans Home Alone 2: Lost in New York. Maintenant qu’il a été retiré de Twitter, certains veulent qu’il soit également retiré de ce film.

Peu de temps après le départ de Trump, Twitter en général a éclaté avec des blagues sur sa disparition. Beaucoup tournaient autour d’autres choses dont il pouvait être “retiré”, s’étendant même à ses apparitions médiatiques antérieures. Certains ont plaisanté en disant qu’ils apprécieraient davantage Home Alone 2 si Trump en était absent, et que son retrait serait approprié compte tenu de ses actions.

Supprimez-le numériquement de Home Alone 2 suivant – Joseph Longo (@josephlongo_) 8 janvier 2021

La blague reposait également sur une série de modifications récentes de films vieux de plusieurs années alors qu’ils atteignaient les services de streaming sous leurs nouvelles formes numériques. Disney + a apporté des modifications hâtives aux films avant de les mettre en place, et les services de diffusion en continu ont supprimé de manière sélective des épisodes d’émissions de télévision contenant du matériel offensant.

En toute sincérité, les chances d’une modification de Home Alone 2 avec Trump supprimé sont peu probables, bien que certains utilisateurs aient pris l’appel très au sérieux. Voici un aperçu des discussions de Twitter sur le retrait de Trump de Twitter et Home Alone 2.

Héritage

C’est le moment que j’attendais. J’ai hâte que nous supprimions le nom Trump de chaque bâtiment. Détruisez son héritage et tout ce qu’il représente comme les anciens Égyptiens l’ont fait à Akhénaton. – Meaty Beefy (@Reilly_Factor) 9 janvier 2021

Rappelles toi

“disparaître” Le Donald?

Non.

Nous ne pouvons pas le retirer de notre histoire. Il est une autre tache sur l’histoire des États-Unis.

Posséder des Américains.

Lorsque les générations futures nous demandent «à quoi pensiez-vous», nous devons expliquer.

C’est pourquoi le populisme comme les autres «ismes» peut être si dangereux.

btw: nous avons tous été prévenus – Mark DuPriest (@ Marcos989) 9 janvier 2021

