Zachery Ty Bryan, qui a joué le fils aîné de Tim Allen au cours des huit saisons de Home Improvement, a été arrêté pour avoir prétendument étranglé une femme à son domicile dans l’Oregon le vendredi 16 octobre, a annoncé la police. L’acteur de 39 ans était en couple avec la victime présumée et a été réservé à la prison du comté de Lane tôt samedi matin. La nouvelle a surpris les fans de longue date de Home Improvement sur les réseaux sociaux.

Eugene, dans l’Oregon, la police est arrivée au domicile de Bryan après 22 heures, heure du Pacifique, vendredi après avoir reçu un appel de voisins, a déclaré la police à PEOPLE. Lorsqu’ils sont arrivés, Bryan était «assis à l’extérieur d’un appartement», tandis que la victime présumée âgée de 27 ans se trouvait dans un appartement voisin. La police a déclaré que les deux étaient «en couple». Bryan aurait agressé la victime, “l’empêchant de respirer” et a pris son téléphone lorsqu’elle a tenté d’appeler le 911, a indiqué la police.

Bryan a été placé en garde à vue “sans incident”, selon la police. Il a été accusé d’étranglement, d’agression au quatrième degré et d’interférence avec la rédaction d’un rapport. Il a été mis en prison samedi après 1 heure du matin. Bryan n’a pas commenté l’arrestation.

Deux semaines avant son arrestation, Bryan a annoncé que lui et sa femme Carly se séparaient après presque 14 ans ensemble. Les deux sont parents de filles Jordana Nicole, Gemma Rae et Taylor Simon, et de son fils Pierce Alexander. “Ce fut un voyage incroyable, mais ensemble, nous avons décidé de tourner la page et de quitter notre mariage”, a écrit Bryan sur Instagram le 1er octobre.

Triste. J’espère qu’elle va bien. – Michelle (@ mickey17) 17 octobre 2020

“Alors que nous entrons dans ce prochain chapitre, nos enfants et nos relations en tant que coparents et amis chers resteront notre priorité”, a poursuivi l’acteur. “Nous comprenons que cette nouvelle se prête au dialogue public, mais dans l’intérêt de nos enfants et de notre famille, nous demandons la vie privée, la compassion et l’amour pendant cette période. Merci.”

prevnext

Je suppose qu’il ne sera pas dans le redémarrage – kevin miller (@packerkev) 18 octobre 2020

Bryan a joué dans Home Improvement, qui a fonctionné sur ABC de 1991 à 1999. Il a joué Brad Taylor, le fils aîné de Tim Taylor d’Allen et Jill Taylor de Patricia Richardson. Taran Noah Smith et Jonathan Taylor Thomas ont joué ses jeunes frères à l’écran. La série mettait également en vedette Earl Hindman, Richard Karn et Debbe Dunning.

prevnext

Wow, il a bien vieilli. Je le reconnais à peine. Triste. – Rendre l’Oregon Red Again (@LiiShed) 18 octobre 2020

Après Home Improvement, Bryan a continué à travailler dans le cinéma et la télévision. En 2006, il a joué un rôle dans The Fast and The Furious: Tokyo Drift. Il est également apparu dans des épisodes de Boston Public, ER, Buffy the Vampire Slayer, Smallville, Center of the Universe, Veronica Marks, Cold Case et Burn Notice. Il a arrêté d’agir en 2009.

prevnext

Oh mon Dieu! Brad! Qu’est-il arrivé? – Paul Miller ♿ (@ PaulMiller1313) 18 octobre 2020

Bien que Home Improvement se soit terminé il y a plus de deux décennies, le spectacle a toujours ses fans. En février, Allen a admis qu’il pensait toujours à faire revivre la série et qu’il parlait toujours à sa co-star. L’acteur, qui travaille maintenant sur la dernière saison de Last Man Standing, a déclaré qu’un renouveau de l’amélioration de l’habitat pourrait être juste un épisode de réunion ponctuel.

prevnext

Je le reconnais à peine. Pourquoi sourit-il comme ça dans sa photo? 🤔 – Liberty Ann (@Liberty_Ann) 18 octobre 2020

Allen et Karn prévoient de se réunir bientôt, mais pas pour un renouveau de l’amélioration de l’habitat. Au lieu de cela, les deux travaillent sur une nouvelle émission pour History Channel appelée Assembly Required. La série se déroulera en 10 épisodes et est une émission de compétition mettant en lumière les «meilleurs et les plus brillants constructeurs de partout au pays».

prevnext

La violence domestique Smh est super réelle et j’espère qu’il obtiendra la peine maximale pour ce qu’il a fait. Les hommes doivent comprendre cela ou les femmes doivent être protégées et ne jamais subir de préjudice. – Les TrapFiles (@TheTrapFiles) 18 octobre 2020

Last Man Standing se terminera par sa neuvième saison, qui revient en janvier. “Alors que nous approchons de la neuvième saison, j’admire et je suis reconnaissant pour tout le travail acharné que nos merveilleux acteurs et notre équipe ont accompli”, a déclaré Allen dans un communiqué. “Nous avions tous envisagé de mettre fin à la série après la saison dernière, mais avec Fox, nous avons décidé d’ajouter un an afin de pouvoir produire une saison complète pour créer un au revoir doux et amusant. J’attends avec impatience une finale mémorable et hilarante. saison.”

prev