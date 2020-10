Les fans de Johnny Depp lui demandent d’être Homer de Los Locos Addams | AP

Il a été récemment annoncé que le fabuleux réalisateur, Tim Burton, ferait un live-action de “Los Locos Addams” et des fans de Johnny Depp ils crient pour qu’il soit celui qui a été choisi pour jouer le personnage d’Homère.

Johnny Depp est nominé pour être le chef de file du live-action de “Les Addams fous«Après avoir été pour tant de films l’égérie et l’acteur récurrent des projets emblématiques du réalisateur.

Il ne fait aucun doute que l’une des nouvelles qui a le plus ému les fans a été l’annonce de la série en direct Los Locos Adams réalisée par Tim Burton.

Cela a été assez impressionnant en raison de l’atmosphère esthétique et gothique qui a caractérisé la famille particulière, il est très similaire au style que le réalisateur a montré tout au long de sa carrière cinématographique, c’est pourquoi ce projet a suscité de grandes attentes parmi le public.

Jusqu’à présent, il n’y a plus d’informations sur le projet, cependant, les fans de Burton veulent que l’un des acteurs préférés du cinéaste rejoigne la série et demandent que le célèbre acteur Johnny Depp faites partie de la distribution.

Burton et Depp ont travaillé main dans la main à plus d’une occasion sur des films comme “Young Scissorhands”, “Charlie and the Chocolate Factory” et même le film d’animation “Corpse Bride”, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les fans espèrent voir Depp dans Mad Addams Ils ont commencé à partager quelques photographies de l’acteur arborant une moustache tout en portant un costume similaire à celui de Gomez Addams, mieux connu sous le nom d’Homero Addams en Amérique latine.

Avec ces photographies circulant sur les réseaux sociaux, il est facile de voir que l’acteur a non seulement les regards, mais qu’à travers ses nombreux rôles établis dans des projets précédents, Depp aurait le charme nécessaire pour jouer un personnage aussi aimé.

Comme nous l’avons mentionné, les détails concernant cette série n’ont pas encore été révélés, il ne reste donc qu’aux fans de continuer à spéculer et à imaginer qui pourrait jouer ces personnages charismatiques.

Johnny Depp est la seule option pour Gomez Addams dans un redémarrage de la famille Addams. Et vous ne pouvez pas me faire changer d’avis. “” Si Johnny Depp ne joue pas Gomez dans la nouvelle famille Addams de Tim Burton, je serai tellement triste. “” Tim Burton ramène la famille Addams à la télévision et je ne peux pas imaginer personne de mieux pour Gomez que Johnny Depp PLEASE, PLEASE HAPPEN “, ont été certains des commentaires.

Et nul doute que l’excentricité et le charme quelque peu mystérieux de l’acteur semblent taillés sur mesure pour qu’il incarne Gomez, le patriarche de la famille la plus énervante de la télévision.

Il est à noter que certains autres ont suggéré qu’en plus de Depp, Oscar Isaac pourrait également jouer le rôle de Homère, qui l’a déjà fait dans le film d’animation The Addams Fools et se prépare déjà à une suite après le succès qu’elle a eu.

De plus, un autre nom qui résonne dans les réseaux sociaux est celui du lauréat d’un Oscar, Rami Malek comme autre option possible pour le personnage d’Homère Addams.

Pendant ce temps, des noms comme Eva Green, Winona Ryder et Helena Bonham Carter ont été suggérés pour le casting du personnage de Morticia.

Celui qui était sans doute l’acteur le plus populaire sur grand écran il y a environ dix ans, comme vous vous en souvenez peut-être, a dû faire face à une série d’échecs commerciaux, suivis d’une bataille juridique coûteuse, après son mariage avec sa collègue actrice Amber Heard. , exploser en mille morceaux, donc un tel rôle serait son salut de revenir avec tout au jeu d’acteur.

