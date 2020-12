Khloe Kardashian a constitué une base de fans très favorable au fil des ans, et ils sont venus la soutenir après que certains utilisateurs de médias sociaux l’ont appelée pour un commentaire qu’elle a laissé sous l’un des messages Instagram de Tristan Thompson. La star de la NBA a créé un article spécial pour célébrer l’anniversaire de son fils de quatre ans. Le fils de 29 ans, Prince, est partagé avec son ex, Jordan Craig.

Kardashian a laissé un commentaire sous le message, mettant simplement six émojis en forme de cœur. Cela a déclenché de nombreux adeptes de Thompson qui ont riposté à la star de télé-réalité pour sa réponse. Un utilisateur a écrit: «Laissez-le [be] avec son fils sans [you]. » D’autres lui ont dit de ne pas s’impliquer dans son message célébrant l’enfant d’une autre femme. Les partisans de Kardashian, cependant, ont rapidement riposté pour défendre son honneur. Beaucoup ont souligné le fait que Prince a grandi pour faire partie de sa vie, tandis que d’autres ont dit qu’elle montrait simplement de l’amour à Thompson et à son fils. Quant à ce que la star du basket-ball a écrit dans sa légende, il s’est dit «chanceux» d’être le père de Prince: «Votre cœur et votre âme sont de l’or pur.»

Le drame qui a facilité semble être tout pour rien. Les deux se seraient remis ensemble dans une certaine mesure, car US Weekly a rapporté que les deux avaient retrouvé le chemin l’un de l’autre. Comme on le voit sur L’Incroyable famille Kardashian et à travers les médias, les deux avaient travaillé sur leur relation après leur séparation en février 2019. Au milieu de la pandémie de coronavirus, les deux semblaient s’être remis ensemble, en particulier lorsque Kardashian avait contracté le virus. et Thompson était actif dans la parentalité de leur fille de deux ans, True, pendant son rétablissement et son temps en quarantaine dans sa chambre.

Quant à Thompson, il a récemment changé d’équipe pendant l’intersaison de la NBA, passant de Cleveland à Boston. Il avait passé les huit premières années de sa carrière avec les Cavaliers de Cleveland avant de signer un contrat de deux ans de 19 millions de dollars pour rejoindre les Celtics cette intersaison. Une signature tardive, Thompson travaillerait toujours en forme de jeu alors que l’entraîneur-chef de l’équipe expliquait qu’il pourrait rater le match d’ouverture de la saison des Celtics le 23 décembre en raison d’un ischio-jambier modifié. Après l’annonce de sa signature, les membres de la famille Kardashian ont partagé leur enthousiasme pour lui, y compris Khloe, qui a montré qu’elle et True avaient reçu un panier-cadeau spécial de l’équipe rempli de vêtements d’équipe et d’un ours en peluche pour leur fille.