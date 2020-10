Lundi soir, les Braves d’Atlanta ont affronté les Dodgers de Los Angeles dans le premier match de la série de championnats de la Ligue nationale. Les Braves sont repartis avec une victoire de 5-1, et les fans ont pu le voir en direct. Pendant le match, il a été annoncé que 10700 fans étaient présents pour voir le match, qui a été joué au Globe Life Field à Arlington, au Texas. Les fans présents devaient porter des masques, sauf lorsqu’ils mangeaient ou buvaient activement. Lundi était la première fois que les fans assistaient à un match en direct de la MLB cette saison en raison de la pandémie COVID-19.

“C’était vraiment bizarre d’aller sur le terrain pour se préparer avant le match et de voir les gens en général”, a déclaré Kike Hernandez à Los Angeles, qui n’a réussi que le circuit des Dodgers lors d’une défaite 5-1 via l’Associated Press. ” C’était assez choquant pour tout le monde de voir, du moins pendant les premières minutes. Cela a définitivement ajouté plus à ce jeu. J’ai manqué à quoi ressemblait le rugissement de la foule. ” Le match ayant été joué sur un site neutre, il y avait beaucoup de fans des Braves et des Dodgers présents. Certains

Les fans sont de retour dans les gradins à capacité limitée pour le NLCS. pic.twitter.com/MczoS5mM6T – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 13 octobre 2020

“Ils l’ont apporté à coup sûr, et cela a définitivement fait monter l’adrénaline, surtout tard dans le match. C’était intense”, a déclaré Austin Riley d’Atlanta qui a réussi un coup d’envoi à la neuvième manche. à domicile pour les World Series, et les fans pourront y assister. Les billets pour les World Series sont désormais épuisés.

Peu de temps avant la fin de la saison régulière, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déclaré que le plan était d’avoir des fans aux NLCS et aux World Series. “Nous faisons pression pour avoir des fans au Texas”, a déclaré Manfred. “L’une des choses les plus importantes de notre jeu est la présence de supporters – commencer par avoir des supporters dans les stades et dans un environnement sûr et sans risque est très, très important pour notre jeu.”

La série de championnat de la Ligue américaine comprend les Rays de Tampa Bay et les Astros de Houston, et la série se joue à San Diego, en Californie. Aucun fan n’est autorisé à assister aux jeux car l’État traite un grand nombre de cas de COVID-19.