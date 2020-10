L’ancien lanceur de la MLB Charles Haeger est décédé un jour après avoir été nommé suspect pour le meurtre de son ex-petite amie, et les fans de la MLB sont sous le choc. Selon un rapport de police, Haeger a été retrouvé près de la rive sud du Grand Canyon et est mort “d’une blessure par balle apparemment auto-infligée”. Il était l’entraîneur des lanceurs de la filiale AA des Cubs de Chicago en Arizona.

Dans un rapport d’E! News, la police a répondu aux “sons de coups de feu” dans une banlieue de Phoenix, en Arizona et a trouvé “une femme adulte décédée”, qui a été identifiée comme étant Danielle Breed. Il a ensuite été rapporté que la colocataire de Breed a vu Haeger quitter sa chambre avec une arme de poing, puis «a pointé l’arme de poing sur la colocataire». Cela a conduit le colocataire à s’échapper de la résidence et a pu amener un voisin à appeler le 9-1-1. Breed aurait demandé une ordonnance restrictive contre Haeger.

Haeger a fait ses débuts à la MLB en 2006 en tant que membre des White Sox de Chicago. Il a également passé du temps avec les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles avant d’avoir officiellement besoin de sa carrière après les saisons 2013 où elle a passé tout son temps dans les ligues mineures. Dans sa carrière, Haeger a affiché un dossier de 2-7 avec une MPM de 6,40 et 69 retraits au bâton. Voici un aperçu des fans de la MLB réagissant à la nouvelle.

– The Boy Wonder (@Coyote_dos) 4 octobre 2020

en tant que fan de sox blanc, nous ne le revendiquons pas non plus

A fait ce que font tant d’hommes lâches dans ces situations. C’est lâche de ne pas demander de l’aide lorsque vous êtes déprimé / en colère / traumatisé à cause d’une rupture et c’est lâche de punir votre ex, de tuer votre ex, de dire essentiellement que si je ne peux pas vous avoir, personne ne le peut. C’est un lâche. Désolé pour tous les êtres chers

– Anthony (@AnthonyKoiner) 4 octobre 2020