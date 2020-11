UNE

Le PDG du FC Wimbledon, Joe Palmer, a exhorté les fans à rester à l’écart de Plough Lane mardi soir avant son ouverture, mais a promis un événement «spectaculaire» pour le retour des supporters.

Après 29 ans, les Dons retournent enfin dans leur maison spirituelle à Merton et le nouveau Plough Lane de 9300 places, qui coûte plus de 30 millions de livres sterling, accueillera son premier match mardi soir lorsque Doncaster Rovers arrivera en ville.

Cependant, les fans de l’AFC Wimbledon ne peuvent pas assister au match, car les directives de distanciation sociale actuelles liées à la pandémie de Covid-19 signifient que les supporters ne peuvent pas visiter les terrains de football pour regarder les matchs.

C’est un coup dur pour les fans de Dons qui, après le transfert de leur club à Milton Keynes, ont formé l’AFC Wimbledon en 2002 et ont gravi la pyramide du football du neuvième niveau à la Ligue 1.

Les supporters veulent naturellement être là mardi soir pour marquer leur retour à Plough Lane, où ils ont joué pour la dernière fois en 1991 avant que le propriétaire d’alors, Sam Hammam, ne vende le stade.

Mais Palmer a exhorté les fans à rester à l’écart et à suivre toutes les actions d’avant-match via la chaîne YouTube du club, car tout problème pourrait faire perdre au club son certificat de sécurité – qui est la licence qui permet aux matches de se jouer dans le stade.

“Nous avons attendu si longtemps – 29 ans – donc trébucher à la ligne d’arrivée finale semble vraiment dommage”, a déclaré Palmer. Sport standard. «Il est très important que les fans restent à l’écart.

«Nous devons prouver au conseil et à la SGSA (Sports Grounds Safety Authority) que nous pouvons diriger ce club de manière responsable et sûre, en particulier pendant ces périodes.

«Ils vont nous surveiller et nous devons nous comporter, et nous devons respecter leurs directives et leurs protocoles. Il est donc impératif que les fans restent à la maison.

«Je comprends vraiment à quel point ils veulent être ici et à quel point, étant aussi proches que possible du stade, ils peuvent commencer à ressentir une partie de l’énergie de ce soir.

«Mais vraiment, pour le bénéfice de nous tous et du club, ils doivent vraiment rester à la maison.»

L’AFC Wimbledon, comme d’autres clubs, attend de savoir quand les fans pourront retourner en toute sécurité sur le terrain, mais Palmer a promis une grande fête pour le moment où le nouveau Plough Lane pourra officiellement ouvrir ses portes au public.

«Nous avons eu plusieurs discussions sur ce à quoi cela ressemblerait», a-t-il déclaré. «Si ce n’est que la saison prochaine, alors vous pouvez parier que nous allons faire quelque chose d’assez excitant.

«Pour ce premier événement dans le nouveau stade de la nouvelle saison, nous chercherons certainement à faire quelque chose de spectaculaire pour cela. Pour le moment, nous devons simplement attendre et voir comment les choses évoluent. »

Le manque de supporters a affecté les finances de l’AFC Wimbledon en raison d’une perte de revenus de la journée. Les Dons, cependant, sont dans une position plus stable que les autres en League One en raison du soutien de leurs fans – qui possèdent le club.

Les partisans ont levé plus de 7 millions de livres sterling pour construire le nouveau stade via une obligation et un financement participatif, tandis qu’ils ont encore accru leurs finances grâce à un nouveau programme de débenture de siège.

«Nous ne sommes pas complètement sortis du bois, mais nous y sommes pour la plupart», a ajouté Palmer.

«Je pense que par rapport à d’autres clubs, je nous placerais dans la catégorie des moins vulnérables, mais il y a encore du chemin à parcourir cette saison.

«Nous avons un tout nouveau stade et il y a beaucoup de coûts d’exploitation inconnus que nous ne pouvons pas prévoir tant que nous n’y sommes pas.

«Nous devons donc être prudents, mais en même temps, je dirais que nous sommes probablement l’un des moins vulnérables en ce moment et c’est une très belle position.

«De toute évidence, nous réfléchissons à ce qui pourrait arriver aux autres clubs de cette division s’ils ont du mal. Nous espérons que non, ce serait un désastre.