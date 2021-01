Last Man Standing a présenté un nouveau membre de la famille Baxter lors de la dernière saison de dimanche soir, et elle a été accueillie à bras ouverts par les fans. Sarah, la fille nouveau-née de Mandy (Molly McCook) et Kyle (Christoph Sanders), a fait ses débuts. L’épisode, “Time Flies”, a commencé avec Mandy toujours enceinte, mais a flashé vers un moment après la pandémie de coronavirus, où Sarah marche déjà et parle.

Après que Mandy et Kyle aient ouvert les cadeaux des membres de la famille lors de l’ouverture, Mandy a dit à son père Mike Baxter (Tim Allen) qu’elle n’était pas sûre d’accueillir un bébé dans ce monde d’incertitude. Il a assuré que sa vie irait bien et il a invité Mandy et Kyle à rester avec lui et Vanessa (Nancy Travis) pendant le verrouillage de la pandémie. Bien sûr, personne ne pouvait prédire combien de temps durerait la pandémie.

L’émission est apparue dans un avenir après la pandémie alors que la barbe de Mike continuait de pousser pendant des mois. Suite à une vidéo d’Outdoor Man où Mike se demandait s’il pouvait jouer au Père Noël, la pandémie s’est finalement terminée en 2023. Mandy est ensuite venue dans le bureau d’Outdoor Man pour emmener Mike dîner, avec Sarah en courant pour être avec son grand-père.

#LastManStanding Aimant le déroulement de cet épisode, 3 ans plus tard après le covid, la fille de Mandy, Sarah, est née et a maintenant 3 ans et Mandy apprend la maternité. Je me demande à quoi ressemble Boyd maintenant que le temps est passé. – Sanjeev Adi Maharaj (@ Adideva3) 4 janvier 2021

La majorité de l’épisode était centrée sur les désaccords de Mandy et Vanessa sur l’éducation de Sarah. Bien que cela fasse au moins quelques années depuis la fin de la pandémie, Mandy et Kyle vivent toujours avec Vanessa et Mike. Mandy pensait que Vanessa allait trop loin avec des suggestions sur la façon dont elle devrait élever Sarah. Plus tard, Vanessa a accepté d’être moins «utile» avec Sarah afin que Mandy et Kyle puissent encore vivre avec eux.

Sarah est si mignonne #LastManStanding – Gretchen H. (@gretchi) 4 janvier 2021

À la fin, Mike a expliqué le point de vue de Vanessa à Mandy après avoir vu Mandy chanter une berceuse à Sarah. “Il est difficile de renoncer à ce sentiment que vous êtes un super-héros”, a déclaré Mike à Mandy. Elle a juré de ne pas laisser les “monstres” atteindre sa fille, ce qu’elle a appris d’un “vieux super-héros que je connais”. “C’est très gentil de ta part … Vieux?” Se demanda Mike. “…Sage?” Dit Mandy. Mandy a également déclaré qu’elle était bien avec le retour dans la maison de ses parents. Le prochain épisode de Last Man Standing est diffusé à 21h30 HE sur Fox jeudi.

