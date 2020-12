M

Les joueurs d’illwall et de QPR ont été acclamés à The Den mardi soir alors qu’ils brandissaient une banderole pour montrer leur engagement collectif dans la lutte contre le racisme et les inégalités dans le football, tandis que ceux qui ont pris le genou ont également été applaudis.

Le geste de relier les armes a été accepté par Millwall et QPR lundi après la tenue de pourparlers de crise entre les clubs, Kick It Out, Show Racism the Red Card, la PFA, la FA et l’EFL.

Les joueurs étaient toujours en mesure de prendre le genou s’ils le souhaitaient avant le coup d’envoi à The Den mardi et ceux de QPR l’ont fait. Contrairement à samedi, cependant, ils n’ont pas été hués bruyamment par ceux de The Den.

Avant le coup d’envoi, ces 2 000 fans de The Den mardi soir ont reçu une lettre du club expliquant que «les yeux du monde sont rivés sur ce club de football ce soir».

Le communiqué a ajouté: «C’est l’un des jours les plus importants de l’histoire de Millwall.

«Hier soir, le club a publié une déclaration annonçant sa nouvelle initiative United For Change. Les supporters Lions du monde entier ont été unanimes dans leur soutien.

«Il est de votre devoir et de votre responsabilité en tant que membre de la foule ce soir de continuer ce superbe soutien.

«Avant le coup d’envoi, nos joueurs et ceux de QPR lieront les bras dans une démonstration d’unité et de solidarité pour lutter contre la discrimination.

«Nous savons que la foule, comme cela a toujours été le cas, soutiendra pleinement ce geste.

en relation

«Comme cela a également été précisé hier soir, nous demandons que les joueurs de l’opposition qui prennent le genou soient respectés, car c’est leur droit de le faire.

«Les yeux du monde sont rivés sur ce club de football ce soir – votre club – et ils veulent que nous échouions.

«Ensemble comme un seul, nous ne laisserons pas cela se produire.»

Avant le coup d’envoi, le milieu de terrain Jed Wallace a déclaré à Sky Sports: «Il est important que nous montrions en tant que club de football que nous sommes unis contre toutes les formes de discrimination de la part des joueurs, des supporters, du manager, du PDG et du président.

«Nous montrons un message uni avec QPR que nous voulons aller de l’avant sous un jour positif et diffuser un message aussi clair que possible que, bien sûr, dans ce stade, et dans tous les stades de football du monde, nous sommes totalement contre tout racisme dans et hors du sport.

“J’espère que ce soir nous montrerons ce message haut et fort.”

en relation

Certains fans de Millwall avaient précédemment affirmé que leurs huées lors du match avec Derby ne protestaient pas contre le message anti-discrimination, mais contre la politisation du mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni.