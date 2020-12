je

Je suis déçu que les joueurs de Millwall et de QPR ne prennent pas le genou collectivement. Parfois, il faut être provocant pour créer le changement que nous voulons tous voir.

En même temps, je sais aussi que les joueurs auront plusieurs considérations en tête. En fin de compte, ce sont les joueurs qui sont les acteurs importants ici, ce sont eux qui font un geste au milieu d’un terrain de football et s’ils se sentent en danger ou mal à l’aise, ils doivent déterminer comment ils avancent.

J’espère que les joueurs noirs ont été consultés et se sentiront à l’aise avec la décision, car le message de Black Lives Matter en est un qui affecte leur vie et celle de leurs familles et amis.

Au fil des ans, j’ai rencontré quelques partisans de Millwall, d’un sociologue de premier plan à des journalistes, un artiste, des travailleurs sociaux et des commerçants de la ville. Ils sont attirés par Millwall parce qu’ils ont grandi dans le sud-est de Londres et aiment l’atmosphère, et il ne fait aucun doute que la réputation anti-établissement – “ Personne ne nous aime, nous ne nous soucions pas ” – joue un rôle.

Mais la base de fans de Millwall a un record de racisme qui remonte à plus de 30 ans. Cela semble parfois faire partie d’un transfert générationnel.

Comme beaucoup d’autres, je considère ce qui s’est passé à The Den samedi comme raciste. Si vous manquez volontairement de respect à un geste de solidarité avec un mouvement antiraciste, en faveur de l’autonomisation d’un groupe racial, alors vous êtes accusé de racisme.

Le problème a continué avec la réponse du club. Colchester – qui a fait face à une situation similaire au même moment – a établi le marqueur sur la façon dont un club peut réagir très rapidement et très fermement. La déclaration de Millwall tardait à venir et semblait perdue. Même maintenant, une dernière déclaration plus tard, il est difficile de voir comment ils envisagent de s’adresser à leurs fans: comment vont-ils entrer dans l’esprit de ceux qui ont hué?

D’autres personnes devraient également regarder leurs actions. Le secrétaire à l’environnement George Eustice a été interrogé à ce sujet dimanche et a déclaré qu’il était contre le racisme, mais a refusé de condamner les huées; en fait, il soutenait le prétexte que le mouvement Black Lives Matter était «marxiste». Il jouait les guerres culturelles pour un bénéfice politique.

L’année dernière, la FA a également eu l’occasion de poser un jalon lorsqu’elle a sanctionné un incident lors d’un match de troisième tour de la FA Cup entre Millwall et Everton en janvier 2019. Ce jour-là, plus de 100 fans de Millwall ont été filmés en train de chanter des chants racistes.

La FA avait la capacité de délivrer à Millwall une interdiction de stade: en fait, leur règlement fixait cela comme la sanction standard, mais ils ont choisi de leur infliger une amende et de mettre en place des mesures éducatives.

Alors quoi qu’il arrive ce soir, la plus grande question demeure – au-delà des mots de choc et d’indignation, au-delà des guerres culturelles: qui prend un véritable leadership sur ces questions?

En ce moment, il semble que ce soient les joueurs qui prennent le genou au mépris des huées…