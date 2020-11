Dimanche soir, la dernière course de coupure des séries éliminatoires de NASCAR s’est terminée. Chase Elliott a remporté le Xfinity 500 et a réservé son voyage pour la course de championnat à Phoenix. Il a rejoint Joey Logano, le vainqueur du Hollywood Casino 400, comme les deux seuls pilotes des quatre derniers à se rendre à la course finale. Denny Hamlin et Brad Keselowski ont gagné leurs places en accumulant à peine assez de points. Kevin Harvick, le champion de la saison régulière et vainqueur de neuf courses, a raté la plus mince des marges après avoir lutté avec sa voiture tout au long de la course.

À la fin de la course de dimanche, les fans ont réagi avec des réactions très variées. Certains ont exprimé leur colère et leur déception après avoir vu la saison de Harvick se terminer à une course avant le championnat. D’autres ont proclamé que c’était un excellent résultat car Hamlin avait l’opportunité de remporter son premier championnat Cup Series. Chose intéressante, une minorité de fans a fortement laissé entendre que NASCAR avait “trouvé des moyens” pour atteindre ces quatre derniers.

Martin Truex Jr. est presque comme les Valtteri Bottas de NASCAR. Le pauvre type est presque toujours en mesure de gagner et il se passe quelque chose qui gâche tout. – Jared (@metalhead_jared) 1 novembre 2020

Eh bien, j’aurais aimé que Clint et Martin soient dedans mais nous ne pouvons juste pas avoir de belles choses – 🗿Robert Hansbrough Jr🗿 ™ ️ (@ Roberthans04) 1 novembre 2020

La fin de la course de dimanche a été douce-amère pour de nombreux fans. Ils ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de voir Hamlin et Elliott en ronde de championnat, mais ils ont également déploré la perte de grands noms. Plus précisément, beaucoup voulaient voir le champion de la série de coupes 2017, Martin Truex Jr., de retour dans les quatre derniers après une saison solide, mais il a terminé en dessous de la ligne de coupure.

“Le système des éliminatoires est nul si cela signifie que Harvick peut être exclu du championnat!” – Des gens qui n’ont apparemment jamais regardé les séries éliminatoires pour aucun sport. – Faith Naff #BlackLivesMatter (@FaithNaff) 1 novembre 2020

Ce format éliminatoire est un bon arrêt pour se plaindre – Matthew champagne (@ Matthew102504) 1 novembre 2020

Il n’y avait pas de pénurie de personnes se plaignant du format des séries éliminatoires sur les médias sociaux après avoir appris que Harvick raterait la course au championnat. Cependant, de nombreux autres ont exprimé une opinion différente. Ils ont dit que c’était un événement très courant dans d’autres sports. Par exemple, les Vikings du Minnesota 15-1 n’ont pas réussi à atteindre le Super Bowl après une saison 1998 dominante en raison d’un panier manqué. Quelque chose de similaire est arrivé aux Packers de Green Bay 15-1 en 2011 après leur défaite face aux Giants de New York en séries éliminatoires. Big Blue a ensuite battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre tandis qu’Aaron Rodgers et ses collègues. a commencé l’intersaison tôt.

Alors, appeler la règle correctement, c’est lui donner une pause? Chase a remporté cette victoire – EasyE312 (@ xEasyE312x) 1 novembre 2020

Attendez … Donc, nous n’avons même pas à nous soucier de l’inspection après la course? De qui je rigole, tout le monde sait que le garçon d’affiche est bon même s’il ne l’est pas – Kevin Arant (@ KevinDon90) 1 novembre 2020

NASCAR favorise-t-il certains joueurs? De nombreux fans de course ont exprimé cette opinion dimanche après qu’Elliott a remporté le Xfinity 500. Ils ont proclamé qu’il n’aurait pas dû être en mesure de gagner en raison d’un jackman quittant le mur des stands tôt. Les responsables de la NASCAR ont initialement imposé une pénalité contre l’équipe des stands et l’équipe n ° 9, mais l’ont annulée après un examen plus approfondi. Selon les annonceurs, le jackman s’est correctement rétabli au mur, suivant correctement les règles et évitant la pénalité.

Tant de gens négatifs ici. Félicitations. Vous devez cependant l’intensifier – quelques semaines à ne pas être génial. C’est difficile de garder ça toute la saison. Certaines personnes ont commencé lentement et arrivent maintenant et d’autres ont commencé rapidement et s’estompent un peu. Va chercher Denny. – Donna Mogelnicki (@donnahmogo) 1 novembre 2020

OBTENEZ CETTE VOITURE POUR DIMANCHE @JoeGibbsRacing permet à chaque homme de se familiariser avec cette voiture! @dennyhamlin VOUS POUVEZ FAIRE CECI !!! # wecanwewi11 – Hamlin Man (@ HamlinMan11) 1 novembre 2020

Hamlin était le deuxième pilote le plus dominant au cours de la saison 2020. Il a remporté six courses en saison régulière puis une autre en séries éliminatoires. Cependant, il a eu quelques problèmes lors des autres courses éliminatoires et a fait la ronde du championnat par la plus mince des marges. Maintenant, les fans veulent le voir et l’équipe n ° 11 Joe Gibbs Racing obtenir tout à temps pour pousser pour une victoire au championnat.

Il est pardonné ce soir 😉 – Hooters Racing (@HootersRacing) 1 novembre 2020

J’adore son émotion et son interview! Félicitations Chase! Allons chercher ce championnat! – Renee L Coussons (@ElliottByronfan) 1 novembre 2020

Quand Elliott est sorti de sa voiture et a mené son entretien d’après-course, il a mis ses émotions en évidence. Il devait parfois arrêter de parler et semblait dépassé par l’énormité de la situation. Certains fans ont adoré le fait que les émotions d’Elliott l’emportent sur lui tandis que d’autres en ont profité pour se plaindre qu’il oublie de mentionner Napa, Hooters et les autres responsables de sa voiture digne du championnat.

Harvick devrait être le sacré champion en ce moment – 🍇tristan🍇 (@tristan__yt) 1 novembre 2020

Cela ne va pas NASCAR, non !!! – Jimmie Jam (@ JimmieJam48) 1 novembre 2020

Il n’y avait pas de pilote meilleur que Harvick pendant la saison régulière et les premières étapes des éliminatoires. Le pilote vétéran Stewart-Haas Racing avait la meilleure voiture et il a été constant semaine après semaine – jusqu’à la ronde finale. Sur la base de ses performances passées, les fans ont proclamé que Harvick devrait être dans le championnat et en compétition pour l’opportunité de hisser le trophée. Ils ont proclamé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas maintenant que la saison de Harvick était terminée.

Exactement ce que vous vouliez, @NASCAR? Grosse controverse de la meilleure équipe de toute la saison incapable de courir pour le championnat et Golden Chase est dedans. L’équipe marketing doit être amoureuse. – Brandon Tramper (@ Tramper21) 1 novembre 2020

Débarrassez-vous de ce format, débarrassez-vous-en avec le changement de voiture. Rendez le titre à nouveau légitime, ne le laissez pas comme une blague plus grosse que l’homme qui l’a présenté. Cela ne confond que les nouveaux fans et fait chier les anciens – MLJFireDragon747 (@ MLJFireDrag747) 1 novembre 2020

De nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme pour les quatre derniers, mais ce n’était pas une réaction universelle. Certaines personnes se sont fortement opposées à la programmation. Ils ont continué d’exprimer cette opinion tout en critiquant NASCAR et le format actuel des séries éliminatoires.

