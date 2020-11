Dimanche après-midi, le pilote de NASCAR Chase Elliott a remporté la finale de la saison 500 à Phoenix Raceway pour assurer le premier championnat Cup Series de sa carrière. Il a mené une grande partie de la course, laissant ses concurrents loin derrière, tout en répétant l’histoire. Le joueur de 24 ans a rejoint les Lakers de Los Angeles et les Dodgers de Los Angeles au sommet de leurs sports respectifs, poursuivant une tendance unique.

En 1988, les Lakers et les Dodgers ont tous deux remporté leurs championnats respectifs. Le pilote de NASCAR Bill Elliott a ensuite remporté le championnat Cup Series au volant de la voiture n ° 9. Avance rapide jusqu’en 2020, les Lakers et Dodgers ont de nouveau remporté des championnats et se sont demandé si le fils de Bill pouvait répéter l’histoire. C’est exactement ce qu’il a fait en franchissant la ligne d’arrivée dans la Chevrolet Camaro n ° 9 Hendrick Motorsports.

1988:

▪️Lakers remportent les #NBAFinals

▪️Dodgers gagnent #WorldSeries

▪️Non. 9 voitures remportent le titre CART

▪️Elliott remporte le championnat #NASCAR Cup en voiture n ° 9 2020:

▪️Lakers remportent les #NBAFinals

▪️Dodgers gagnent #WorldSeries

▪️Non. 9 voitures remportent le titre #IndyCar

▪️Elliott remporte le championnat #NASCAR Cup dans la voiture n ° 9 pic.twitter.com/siLBonSjlu – Chad Smith (@ Chad200) 8 novembre 2020

«Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes…» a commenté une personne sur les réseaux sociaux après avoir appris que l’histoire se répétait 32 ans plus tard. D’autres se sont joints à la conversation et ont dit que cette tendance était simplement «cool». D’autres ont exprimé leur déception qu’Elliott n’ait pas égalé son père dans une catégorie. Bill a remporté six courses au cours de sa saison de championnat en 1988 tandis que son fils n’en a remporté que cinq en 2020.

“C’est un moment dont j’ai rêvé”, a déclaré Elliott après la course. “Je veux dire, c’est tout ce que j’ai toujours voulu faire – être un pilote de course automobile – et courir en NASCAR. Les étoiles se sont alignées pour être ici, et ce moment est quelque chose que peu de gens peuvent apprécier. Pour être honnête avec toi, je suis juste honoré et je ne suis pas sûr de croire que nous pouvons en profiter en équipe et rentrer à la maison ce soir [as] champions. “

Avant le début des séries éliminatoires et du Southern 500 à Darlington, Elliott et les autres pilotes de NASCAR ont rencontré des journalistes. Il a déclaré à PopCulture et à d’autres membres des médias qu’il avait des inquiétudes au sujet de courses spécifiques dans le programme de 10 semaines. Il a vu Richmond, une piste où il a toujours eu des difficultés, et a déclaré que cela pourrait jouer un rôle dans le fait qu’il se soit déplacé au-delà des huitièmes de finale.

En fin de compte, Elliott n’avait pas à s’inquiéter. Il a performé de façon constante, a obtenu une cinquième place à Richmond et a continué de progresser dans les séries éliminatoires. Elliott a ensuite remporté deux courses au cours de la dernière manche pour le faire entrer dans la manche de championnat. Une fois arrivé, Elliott a dominé la finale de la saison 500, mené 153 tours et remporté la Bill France Cup.