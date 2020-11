Les fans de Ninel Conde alarmés, pourraient attenter à sa vie! | Instagram

L’actrice et chanteuse mexicaine Ninel Conde vit depuis longtemps des moments très difficiles, cependant, elle semble atteindre sa limite et son état aujourd’hui inquiète ses fans, ils craignent que la célébrité mexicaine ne cause des dommages irréparables!

Il existe de nombreuses situations fortes et délicates qui conduiraient à Ninel Condé prendre une fois de plus une “décision irréparable“, la chanteuse a été plongée dans une vive polémique sur ses amours, notamment ces derniers mois après son mariage avec l’homme d’affaires Larry Ramos qui fait face à des accusations avec la justice.

Et c’est que la chance et le bon jugement ne semblent certainement pas accompagner l’actrice désormais controversée dans les dernières années de sa vie, cependant, les problèmes semblent la noyer, et la mèneraient à un point de non-retour!

Les alarmes se sont déclenchées après que l’actrice de 44 ans ait abordé le sujet du «suicide», ce qui a inquiété ses fidèles fans.

Sa dernière liaison avec Larry Ramos l’a placée au centre de la controverse et a fait d’elle la cible d’une foule de commentaires négatifs.

Récemment, l’histrionique a partagé une phrase à travers son récit de Instagram qui fera exploser encore plus de polémique sur les réseaux sociaux.

Le pardon est nécessaire pour éviter de se suicider », a écrit l’actrice avec l’image d’une plage en arrière-plan.

Jusqu’à présent, la star de la télévision n’a fait aucun autre commentaire à ce sujet.

L’actrice et chanteuse Ninel Conde a partagé une image sur ses histoires Instagram qui inquiétait ses fans. Capturez Instagram

Critique pour son mariage

Ninel et Larry ont célébré leur union au milieu de la CovidCependant, il y a eu tout un scandale lorsque la liaison, qui devait avoir lieu à l’intérieur d’une enceinte particulière, le “Museo de la Bola”, où apparemment d’autres événements similaires ont eu lieu, a été annulée

À un moment donné, les préparatifs sont devenus incontrôlables, les gérants du lieu ont fini par empêcher le déroulement des plans du couple, c’est pourquoi l’artiste les a accusés de «discrimination» puisque soi-disant, les raisons exprimées par les travailleurs font référence à qu’il est un “personnage public, et ils voulaient éviter les problèmes avec les autorités”, selon certains détails que l’artiste elle-même a partagés avec le médium “First Hand”.

Plus tard, il est apparu que l’événement dans le musée bien connu de Mexico avait été annulé après les indications du maire Miguel Hidalgo.

Après cela, la célébration a dû être déplacée à la dernière minute dans une propriété un peu isolée, une immense maison qui serait située dans un complexe de logements dans l’État du Mexique, où les invités pourraient accompagner le couple.

Dans l’une des images qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux à propos de l’événement, le conducteur, “Raúl el” Negro “Araiza, qui apparaît parmi un groupe d’invités, a pu être identifié.

En plus de tout cela, la nouvelle est apparue que l’artiste facturerait pour voir son mariage via un service de streaming dans lequel les utilisateurs qui le souhaitaient devraient payer un coût de 132 pesos, avec accès aux enregistrements et aux détails du mariage.

Il y a quelques mois à peine, au milieu des problèmes avec son ex-partenaire Giovanni Medina, la nouvelle a été publiée dans un magazine exclusif que Ninel Conde s’était fiancée à son partenaire, Larry Ramos lors d’un voyage en Egypte.

Outre les problèmes juridiques auxquels est confronté l’actuel mari de la célèbre femme, il y a aussi les attaques que le Mexicain a continué de recevoir de son ex-partenaire, Giovanni, père de son fils dont il a jusqu’à aujourd’hui le coût total de l’empêcher de Ninel peut rencontrer le petit, aujourd’hui, la carrière du “Bombón” de la télévision est un scandale complet.