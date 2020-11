Samedi soir, le Notre Dame Fighting Irish a battu les Clemson Tigers dans un thriller en double prolongation qui a retardé le début de SNL. Après la victoire, des milliers de fans de Notre-Dame se sont précipités sur le terrain, se sont réunis pour célébrer et ont suscité des commentaires critiques sur les réseaux sociaux. Notre Dame avait déjà eu une épidémie de COVID-19 fin septembre après que les joueurs se soient réunis pour un dîner d’équipe. Les Fighting Irish ont dû reporter un match contre Wake Forest mais sont finalement revenus à l’action. Ils sont revenus à l’action, mais ce sont les fans qui ont suscité des inquiétudes concernant une autre épidémie.

Lorsque des photos et des vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter ont explosé. Ils ont critiqué les supporters, l’équipe de football et l’université pour le manque de distanciation sociale et de masques. Certaines personnes ont dit qu’il y aurait une épidémie massive qui ferait fermer l’équipe de football pour le reste de la saison. D’autres, cependant, ont adopté une approche différente. Ces personnes ont comparé la célébration du football aux supporters de Joe Biden réunis en grands groupes à travers le pays pour célébrer l’élection présidentielle de 2020.

C’est donc normal pour les fans de prendre d’assaut le terrain mais pas en même temps d’avoir des fans ??? Je suis confus 🤷🏾‍♂️ – LeBron James (@KingJames) 8 novembre 2020

Qu’en est-il des célébrations de Biden – Matthew champagne (@ Matthew102504) 8 novembre 2020

Plusieurs personnes ont exprimé leur inquiétude et leur irritation après avoir regardé le thriller en double prolongation entre Clemson et Notre-Dame. Le joueur des Los Angeles Lakers LeBron James faisait partie de ce groupe – bien que ses questions aient conduit à des disputes sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont répondu en critiquant ses opinions politiques tandis que d’autres ont spécifiquement posé des questions sur la différence entre les matchs de football et les rassemblements politiques à travers le pays.

Trevor Lawrence à l’écart en voyant tous ces enfants prendre d’assaut le terrain pic.twitter.com/dpcipQX0YA – Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) 8 novembre 2020

La semaine prochaine: ND doit annuler car l’équipe obtient Covid – Ryan Ramsay (@ Rmramsay1) 8 novembre 2020

Le quart-arrière des Clemson Tigers, Trevor Lawrence, ne s’est pas présenté pour le match de samedi en raison d’un précédent test de coronavirus positif. Il a reçu des tests négatifs mais n’a pas pu jouer contre les Fighting Irish. La raison en est qu’il a dû passer d’autres tests qui recherchent des effets durables sur le cœur. Il a ensuite dû regarder des milliers de fans se précipiter sur le terrain après la défaite de son équipe.

Super intelligent. Ce n’est pas comme si nous étions en pleine pandémie ou quoi que ce soit. 😷😷 – Stella McKenzie (@ StellaMcKenzi18) 8 novembre 2020

Euh, j’ai des questions … beaucoup de questions … comme: Notre Dame gagne un match (devant une petite foule) parce que le meilleur joueur de Clemson a été testé positif mais n’est même pas malade, puis ils célèbrent en organisant ce que l’on appellerait un événement «super-épandeur» s’il s’agissait d’un rassemblement de campagne Trump ?! – John Ziegler (@Zigmanfreud) 8 novembre 2020

Les fans de Notre Dame ont réagi à plusieurs reprises lorsque des photos et des vidéos ont fait surface sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont déclaré que le pays était toujours au milieu d’une pandémie et ont critiqué la prise de décision. D’autres ont mentionné que de nombreux fans ne portaient pas de masques lors de la fête sur le terrain.

Qu’en est-il de toutes les personnes célébrant dans les rues que Biden a gagnées? Pourquoi ça va? – ThatJD (@ ThatJD1) 8 novembre 2020

Mais ce n’est pas grave si vous célébrez Biden en devenant président, n’est-ce pas? – Chris Ashby (@ C_ASHBY10) 8 novembre 2020

Le match de football de samedi n’était pas le seul exemple de rassemblement de foules dans les rues pour célébrer tout en ignorant les directives de distanciation sociale. Des milliers de personnes ont également afflué après la nouvelle que Biden devait remporter l’élection présidentielle de 2020. De nombreuses personnes ont réagi à la controverse de Notre-Dame en se demandant si un match de football vaut moins qu’une célébration politique. Ils ont posé des questions sur les différences entre les deux types de rassemblements.

C’est vraiment fou car nous avons atteint des records dans chaque mauvaise métrique pour COVID. À quoi ressemblera le traçage pour cela? Il est temps de proposer des solutions sérieuses. L’idée que cela puisse arriver avant Thanksgiving est folle – Gerald Commissiong (@G_Commish) 8 novembre 2020

#SuperSpreader Notre Dame ferait mieux de ne plus avoir de fans cette année – Mark Rienstra (@MarkRienstra) 8 novembre 2020

De nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé leur colère samedi et dimanche après avoir vu les fans se précipiter sur le terrain. Ils ont discuté du nombre croissant de cas de coronavirus et ont proclamé que ce jeu était une des raisons. D’autres ont déclaré que la NCAA devait punir sévèrement Notre-Dame et lui retirer ses droits pour le reste de la saison.

C’est compréhensible pour le moment, ce sont des collégiens. Mais en regardant le match, à ce stade, tout ce que vous pouviez voir était, oui, un événement de superspreader. Le comportement humain est la raison pour laquelle une troisième vague est inévitable. Mauvais hiver à venir. Que les médecins gardent leur raison sous les longues heures auxquelles ils sont confrontés. – Craig TX 🧢 (@AntiAgingN) 8 novembre 2020

NCAA, veuillez vous lever pour que cela ne se reproduise plus. Grande victoire pour une grande équipe, mais c’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas passer une pandémie, car il est parfois normal de respecter les règles 🤷🏾‍♀️ – michiganfan (@ Webberfan30Toi) 8 novembre 2020

Lorsque les fans ont afflué sur le terrain, de nombreuses personnes sur Twitter ont exprimé leur dégoût. Ils ont proclamé que le nombre continuera à augmenter dans le pays en raison du «comportement humain». Certains ont dit que les gens sont d’autres à risque en assistant à des rassemblements de masse.

Les fans prennent d’assaut le terrain pour propager COVID … euh … célèbrent une victoire qui n’a été possible que grâce à la mise à l’écart de Covid d’un MVP / Heisman QB est au sommet de 2020. – Randy W Hagerman (@EQandIQ) 8 novembre 2020

Félicitations. Tu as battu Clemson sans Trevor Lawrence – Nate W Rogers (@ nwrogers08) 8 novembre 2020

Alors que la majorité des gens sur Twitter parlaient de la pandémie, des rassemblements de célébration de Biden et des fans de football «irresponsables», d’autres ont adopté une approche différente. Ils se sont davantage concentrés sur la raison pour laquelle les supporters de Notre-Dame se sont précipités sur le terrain. Oui, les Fighting Irish ont remporté le match, mais ils l’ont fait en jouant une équipe sans le quart partant Trevor Lawrence.

