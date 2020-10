Les fans sont ravis après qu’il ait été confirmé mercredi que Reba McEntire revenait au petit écran dans l’adaptation de Fried Green Tomatoes de NBC. La chanteuse et actrice de musique country, 65 ans, devrait jouer le rôle d’Idgie Threadgoode, marquant son premier crédit en plusieurs épisodes depuis son apparition en tant que Reba MacKenzie dans Malibu Country, un rôle qui avait suivi la conclusion en 2007 de sa propre série, Reba.

En plus de jouer, McEntire produira également la série exécutive, qui est décrite, selon Variety, comme une «modernisation du roman et du film qui explore la vie des descendants de l’œuvre originale». Fried Green Tomatoes était d’abord un roman de 1987 de Fannie Flagg, qui a ensuite été adapté en un film du même nom en 1991 avec Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker et Cicely Tyson. Après avoir été acclamé par la critique, ce film a reçu deux nominations aux Oscars: une meilleure actrice de soutien pour Tandy et une nomination pour le scénario le mieux adapté pour Flagg et la co-scénariste Carol Sobieski.

Les fans du roman et de l’adaptation sur grand écran étaient ravis d’apprendre que Fried Green Tomatoes serait bientôt diffusé sur le petit écran. Plus encore, les fans de McEntire étaient ravis d’apprendre qu’elle avait été choisie pour le rôle principal. Continuez à faire défiler pour voir comment les fans réagissent aux nouvelles de son casting.

Impressionnant. J’adore McEntire et Lear. – Matthew D. Ward 🏳️‍🌈 (@MatthewDWard) 14 octobre 2020

Je suis HYPE. Reba McEntire jouera dans la série télévisée “ Fried Green Tomatoes ” https://t.co/09ufHhb712 via @TODAYshow – RLK (@rickykelley) 15 octobre 2020

Dans le drame épisodique d’une heure, McEntire incarnera l’actuel Idgie, qui revient à Whistle Stop après une décennie d’absence et doit lutter avec une ville changée, une fille séparée, un café chancelant et un secret qui change la vie. La série sera écrite par Jennifer Cecil, qui sera également productrice exécutive aux côtés de McEntire, avec Flagg prêt à produire exécutif. Le reste du casting n’a pas encore été annoncé. La série sera diffusée sur NBC. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

Comme c’est excitant! 💃❤️ – Karen Haun (@KarenHaun) 14 octobre 2020

Amour Reba – diane (@ diane1060) 14 octobre 2020

Un autre fan, réagissant à la nouvelle du casting de McEntire dans un tweet tout en majuscules, a déclaré qu’ils étaient “TELLEMENT HEUREUX QUE VOUS REVENEZ À LA TV”. Cette même personne, qui a ajouté une multitude d’émojis variés, y compris des cœurs, des mains en prière et des emoji aux yeux de cœur, a ajouté: «Et pour une émission d’une heure». Ils ont conclu leur message en exprimant à nouveau leur enthousiasme, en demandant “QUAND EST-CE QUE CELA COMMENCE ???? !!” et déclarant qu’ils “vous aiment TEBA”.

Je regarderais ça. – JT au Texas (@JTinTexs) 14 octobre 2020

Selon Today, le film de 1991 Fried Green Tomatoes avait été un succès retentissant, rapportant 119,4 millions de dollars dans le monde sur un budget de 11 millions de dollars. Il avait également été acclamé par la critique et a actuellement une cote d’audience de 91% sur Rotten Tomatoes, avec un score moyen de 74% parmi les critiques, Desmond Ryan du Philadelphia Inquirer ayant écrit en 2014 que le film “est un cas de film joué avec une telle habileté et conviction que les problèmes flagrants de narration, de rythme et de structure semblent être des dérapages mineurs. “

Excité est un euphémisme !!!! https://t.co/JWkH3B175u – Reba McEntire News (@FutureReba) 14 octobre 2020

Je suis toujours là pour plus de contenu @Reba. Série de tomates vertes frites en préparation à NBC, Reba McEntire en vedette https://t.co/UPYj5qPUye via @TVLine – Brian (@bpmoynihan) 14 octobre 2020

Sur Twitter, un fan enthousiaste a écrit: «1) J’adore Reba», ajoutant: «2) J’adore les tomates vertes frites». Cette même personne, cependant, a exprimé une certaine hésitation, déclarant, “3) J’ai besoin de savoir à l’avance si elles lavaient directement l’une des plus grandes lesbiennes de la fiction. Le film était assez flagrant.” Contrairement au roman de Flagg, le film de 1991 a été adapté pour ne pas articuler explicitement une romance lesbienne entre Idgie et Ruth, choisissant plutôt de laisser la relation à la discrétion du spectateur, ce qui a fait face à un certain recul.

Quelqu’un a-t-il eu Reba McEntire en tant que Idgie Threadgoode plus mature revenant à Whistle Stop dans une adaptation moderne de Fried Green Tomatoes sur leur carte de bingo 2020? https://t.co/k6GdgBW7W4 – Jetgirl Says Stuff (@ jetgirl78) 14 octobre 2020

c’est génial Je viens de m’inscrire à l’appel de zoom avec Fannie Flagg à propos de son nouveau livre! – Courtney Lickliter (@ clickliter33) 14 octobre 2020

McEntire, bien sûr, n’est pas étrangère au petit écran et a un certain nombre de crédits à son nom. La chanteuse country a joué dans sa sitcom, Reba, pendant six saisons, la série allant de 2001 à 2007 sur The WB et The CW. Les derniers crédits télévisés de McEntire incluent Young Sheldon, Last Man Standing, Baby Daddy et The Neighbours. Elle a également joué dans Malibu Country d’ABC de 2012 à 2013.

Omg yayyyy https://t.co/MG7w4CIRta – 🌹Bethany perry🌹 (@mickye_perry) 14 octobre 2020

pic.twitter.com/JzTNlnzmW6 – 𝖏 𝖔 𝖗 𝖌 𝖊 (@ jgomez89) 14 octobre 2020

Exprimant son enthousiasme, un fan a exprimé l’espoir que le temps de McEntire sur l’adaptation de NBC se déroulera mieux que ses crédits passés. Cette fan, dans un post Twitter, a écrit: “Eh bien, elle a eu de la malchance avec Malibu Country, et de la malchance avec le pilote de Marc Cherry. J’espère que c’est” la troisième fois chanceux “. Les doigts et les orteils croisés!” Ils ont ajouté: “Allez, [Reba]! “

Yassss !!! 💚 – Eilene C.25 (@ EileneR06008512) 15 octobre 2020

mes nouvelles lesbiennes absolument inattendues du jour. J’espère que le sous-texte est du texte et que nous obtenons Reba gay https://t.co/ebE4tdySwp – Alexis Martin (@alexismariemrtn) 14 octobre 2020

Parlant de Reba en septembre, McEntire avait indiqué qu’elle serait prête pour une réunion si jamais cela se produisait. S’exprimant lors d’un événement médiatique, selon The Country Daily, McEntire a déclaré: “Le problème, ce sont les tiges supérieures, si elles sont favorables. Mais nous leur avons fait savoir que nous attendons avec impatience des commentaires et nous faisons savoir si ou pas, nous pouvons faire un redémarrage, une émission spéciale de deux heures, un film de la semaine. Nous ne nous soucions pas. Nous nous aimons simplement. Nous avons tellement d’histoires que nous n’avons pas pu raconter avant quand ils nous ont annulés parce que nous sommes juste excités de nous remettre ensemble. “

