Reba McEntire a révélé qu’elle avait un nouveau petit ami et que ses légions de fans étaient très excitées pour elle. La légende de la musique country a partagé la nouvelle lors du nouvel épisode de son podcast Living & Learning avec Reba McEntire cette semaine. McEntire sort avec l’acteur Rex Linn, qui a des rôles récurrents dans la série préquelle The Big Bang Theory Young Sheldon et Better Call Saul d’AMC.

Dans le podcast, McEntire a appelé Linn, 63 ans, une “chérie d’un gars” et ils ont essayé de sortir avec la pandémie de coronavirus. Ils ont commencé à se fréquenter en février, à envoyer des SMS et à utiliser FaceTime pour se connecter. “C’est un très bon moyen de faire connaissance avec les gens”, a expliqué McEntire. “C’est bien d’avoir une personne à qui parler, rire, aborder des sujets sur ce qui se passe. Des discussions sur notre passé, notre famille, des histoires drôles, lui étant acteur, moi étant actrice. Et il est très dans ma musique. Je suis très attaché à sa carrière. C’est génial de pouvoir parler à quelqu’un que je trouve très intéressant, très drôle, très intelligent et qui s’intéresse à moi aussi. “

McEntire était auparavant mariée à Charlie Battles de 1976 à 1987 et à Narvel Blackstock de 1989 à 2015. Elle est sortie avec Anthony “Skeeter” Lasuzzo pendant deux ans jusqu’à leur séparation l’année dernière. Dans un autre épisode de son podcast, McEntire a déclaré que ce n’était pas sa décision de divorcer de Blackstock, qui a travaillé comme manager pendant leur mariage. «Cela ouvrait une voie dont je ne voulais pas faire partie, mais je devais le faire», a-t-elle expliqué à propos du divorce. “Mais pas seulement pour moi mais pour mon groupe, mon équipe, mon organisation. Le RBI [Reba Business Inc.]. J’ai dû dire: “ D’accord, c’est arrivé. Nous savons tous ce qui s’est passé, car vous étiez tous impliqués. Maintenant, nous devons avancer. ‘”

Linn est un acteur expérimenté avec plus de 100 crédits à son nom, selon son profil IMDb. Il est apparu dans la série Lethal Weapon de fox, ainsi que Young Sheldon, Better Call Saul, The Kominsky Method et Nashville. Ses crédits de film incluent Wyatt Earp, Tin Cup, Ghosts of Mississippi, The Postman, Cliffhanger et Cupid’s Proxy. Linn a en fait partagé une photo avec McEntire le 23 janvier. “Nous avons eu un dîner fantastique avec cette fille de l’Oklahoma. Tater Tots et Ketchup inclus”, écrit-il.

