L’artiste Ricardo Montaner a récemment partagé une très triste nouvelle à ses fans, qui ont immédiatement déclenché plusieurs réactions et ils ont consacré quelques prières pour lui et sa famille.

Le célèbre interprète originaire d’Argentine a annoncé que le Covid-19 est chez lui ce qu’il a fait connaître à ses fans via son compte Instagram et Twitter.

Ricardo Montaner Il est l’un des artistes les plus aimés et, à travers ses réseaux sociaux, il montre plus d’aspects de sa vie à ses followers, les mêmes avec qui il partage cette dure nouvelle aujourd’hui.

En revanche, le chanteur s’est donné pendant plusieurs années à la foi chrétienne pour qu’à ce moment plus que jamais il indique qu’il a confiance que lui et sa famille sortiront de cette nouvelle épreuve avec bien.

Je crois au Dieu de la santé, dit-il.

Une publication récente que j’ai partagée dans la matinée de ce mercredi 4 novembre, a révélé par l’artiste une annonce que personne d’autre ne voudrait entendre à nouveau, malheureusement, le virus a touché le cercle proche de Montaner

Un autre jour s’est levé, ce qui n’est pas peu. La santé de la famille, très bonne Dieu merci. Des membres de la meute se sont manifestés. @marlenesalome et moi parfait … # Ruper stable et tout le monde prie pour lui et apprend que ce virus n’est pas un jeu. Merci pour les messages d’amour. Dieu a le contrôle.

De même, la star de la musique a souligné l’importance de porter des masques et a fini par envoyer un grand message d’amour à ses fans.

Le port d’un masque est indispensable L @ s Amo !!!

Immédiatement, les réactions ont été immédiates et dans certains commentaires, ils se sont demandé qui était #Ruper, ce à quoi les fans eux-mêmes ont répondu que c’était l’homme qui travaille chez Ricardo Montaner et qui est un membre très aimé dans la maison du célèbre chanteur.

Ainsi, dans certains commentaires, ils ont envoyé toutes les bonnes vibrations à leur cher collaborateur.

Comme c’est bon Ric, bien sûr que Ruper s’améliore très bientôt aussi

Les bons voeux n’ont pas cessé d’atteindre l’énergique chanteuse de 63 ans.

Bénédictions pour votre belle famille !! Ils vont guérir !! Bisous d’Argentine ,

Beaucoup ont également exprimé leur soulagement que jusqu’à présent le virus n’ait pas touché plus d’un des membres de Montaner et ont suggéré qu’ils soient vigilants.

Merci mon Dieu !!! Sûrement, attentif aux symptômes Ricardo !!! Pour continuer à prendre soin de vous

Il est à noter qu’au début de la pandémie, le Vénézuélien a déménagé à sa retraite temporaire à Samaná, République dominicaine où il s’est réfugié avec sa famille, il y reçoit ses belles-filles, ses enfants, ses gendres et petits-enfants puisque le contact avec leurs proches est Indispensable pour lui comme il l’a souligné à différentes occasions.

C’est également sur Twitter que Ricardo a partagé la triste nouvelle, révélant que le virus avait déjà coûté la vie à l’un de ses proches.

Une partie de la famille a été touchée par COVID, Carlitos a perdu la bataille, mais le reste, tous ont réussi, maintenant nous prions pour #Ruper notre allié depuis 30 ans

Avant cela, ses fans ont répondu avec des messages pleins d’encouragement et de foi, parmi lesquels même certains psaumes bibliques se sont démarqués en priant pour son bien-être.

Force Señorón !!! Jésus vit dans votre cœur et il vous guérira !!! bénédictions, 3 (4) Quand ils tomberont malades, Dieu leur donnera de la force et leur rendra la santé. Psaume 41: 3 TLA.

En revanche, certains commentaires ont rappelé à l’artiste que ni lui ni sa famille n’apparaissaient dans les publications portant des masques.

Jusqu’à présent, le chanteur n’a pas confirmé s’il avait subi un test pour écarter toute possibilité de contagion.