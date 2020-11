La star de la WWE Sasha Banks a récemment surpris les fans sur les réseaux sociaux avec une série de photos. Elle en a posté plusieurs qui la montraient en train de modeler une nouvelle collection de T-shirts à l’effigie de Snoop Dogg et Undertaker. Cette collection de marchandises fait en fait partie d’une nouvelle collaboration entre le rappeur et le lutteur professionnel de longue date. Les deux hommes se sont associés pour une collection qui comprend huit t-shirts, un sweat à capuche, un t-shirt à manches longues, un bonnet et une affiche. La collection a été lancée vendredi et Banks a rapidement ramassé certains articles et les a montrés.

Lorsque les fans ont vu les photos de Banks, ils ont réagi avec une grande variété de commentaires. Certains ont dit que la marchandise n’avait pas beaucoup de sens, mais qu’ils voulaient quand même ramasser quelques chemises. D’autres fans se sont concentrés sur d’autres aspects de l’ensemble de photos. Plus précisément, ils ont dit qu’ils voulaient acheter les bottes que les banques portaient.

Tellement si jolie – NattieByNature (@NatbyNature) 21 novembre 2020

OMG!!! MAGNIFIQUE!!! Plus important encore: J’ADORE CES BOTTES !!!! Où puis-je en obtenir une paire ??? Alors, quand vous ne pouvez pas lutter, vous jouez un mandolorien, et VOUS M’AVEZ DONNÉ LA VIE !!! J’ai tout adoré !!!!! 💖💖💖💞💞💞💞 – Shira Daves (@ Shira_43) 21 novembre 2020

Les banques ne manquent pas de fans sur les réseaux sociaux et ont fait connaître leur présence samedi. Ces partisans ont pesé sur un certain nombre de sujets, y compris le style de bottes que Banks portait. Ils ont continué à la complimenter avec une multitude de commentaires.

prevnext

c’est mon patron juste là pic.twitter.com/uQ99Fg6x1I – youngboss (@ Bluepri97709456) 21 novembre 2020

Vous n’avez pas eu à vous tromper comme ça …. pic.twitter.com/Wu9L9TBSOp – Austin (@rondarouseyszn) 21 novembre 2020

Banks a un large public parmi les fans de lutte. Ils montrent leur soutien en faisant référence à son surnom. Plus précisément, les fans parlent de la façon dont Banks est “The Boss”, qu’elle soit sur le ring et qu’elle fasse des mouvements ou qu’elle profite de sa vie quotidienne. Les fans ont également exprimé l’opinion qu’elle était encore plus une patronne après avoir enfilé une armure Beskar et apparue dans un épisode récent de la série Disney + The Mandalorian.

prevnext

Ces bottes sont 🔥 vous continuez à le tuer pic.twitter.com/pTIaUnIx5k – Daniel (@ DannyDiaz60) 21 novembre 2020

Je vois que vous avez toujours les bottes, vous ressemblez à l’entrepreneur de pompes funèbres, vous serez lui le vieil ami d’adieu final @undertaker @SashaBanksWWE – Moises (@ Moises09048093) 21 novembre 2020

Alors que plusieurs fans ont continué à parler de Banks et de sa capacité de mannequin, une majorité vocale a également passé beaucoup de temps à examiner ses bottes. Ils ont reconnu qu’il n’était pas facile d’enlever des chaussures à hauteur de cuisse, mais ils ont dit qu’elle avait facilement atteint cet objectif. Plusieurs autres ont proclamé qu’ils voulaient en prendre une paire et voir s’ils pouvaient le faire aussi.

prevnext

Est-ce que cela vous donne plus ou moins envie? – Jess C. (@ nerdymom82) 21 novembre 2020

Je veux dire que ça n’a aucun sens de snoop d’être sur la merch avec Take.

Cela aurait plus de sens que vous soyez là-bas avec snoop.

Je ne sais pas … – JAG.KNIGHT (@ I_AM24435448) 21 novembre 2020

Banks a clairement indiqué qu’elle était une grande fan de la nouvelle marchandise mettant en vedette Dogg et Undertaker. Cependant, d’autres personnes sur les réseaux sociaux ont exprimé une opinion différente. Ils ont proclamé que réunir le rappeur et le lutteur était une idée très étrange. Bien que certains aient dit que cela ne les empêcherait pas d’acheter quelques articles.

prevnext

Obtenir tout énervé ici, putain de femme – Shawn (@ dwarg13) 21 novembre 2020

Pour l’amour de Dieu, laissez un peu de beauté pour le reste d’entre nous. Vous utilisez tout cela. – JuneBug (@ bg68ec) 22 novembre 2020

Banks est-elle réellement un mannequin professionnel quand elle ne lutte pas pour la WWE? Certains fans ont exprimé cette opinion sur Twitter après avoir vu les photos d’elle dans les différents t-shirts Undertaker et Dogg. Ils ont exprimé l’opinion qu’elle savait clairement ce qu’elle faisait avec les différentes poses et tenues. Ils ont proclamé qu’elle entreprenait une nouvelle carrière et qu’ils étaient jaloux d’elle.

prevnext

Vous devez ajouter “modèle légitime” à votre CV car, comme disent les Français, ma’daaaaaaaaaamn 🔥🔥🔥🔥 – sad sailor moon (@firecrackerroot) 21 novembre 2020

J’adore la chemise et les poses. Grand fan de la vôtre et était ravi de vous voir dans The Mandalorian. – Steven Lamberton (@LambertonSteven) 21 novembre 2020

Banks est l’une des plus grandes stars de la WWE et elle devient de plus en plus populaire de semaine en semaine. Entre sa carrière de lutteur, la présentation de marchandises et d’autres activités, Banks est en train de devenir un nom majeur. L’apparition sur The Mandalorian n’aide que dans cette poursuite, d’autant plus qu’elle joue un guerrier mortel.

prevnext

Sasha en 2020 n’a pas encore manqué Sheesh. Trop de sauce pic.twitter.com/xxt8Os5eYl – La bagarre dans les coulisses (@Backstage_Brawl) 21 novembre 2020

Je vous ai vu dans un épisode du Mandalorien, continuez à faire votre truc. 👏🏾 – Lone Wolf (@ No_Pain1080) 21 novembre 2020

Alors que 2020 est une année déplorée par des millions de personnes, il y a une personne qui va de l’avant et qui réussit. Comme l’ont proclamé les fans de catch, Banks «continue de gagner». Ils ont dit que la pandémie et d’autres problèmes ne retiendraient pas la lutteuse professionnelle et qu’elle ne continuerait à impressionner que jusqu’à la fin de l’année et jusqu’en 2021.

prev