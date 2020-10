Les fans de Selena Gomez s’inquiètent pour sa santé, utilise une ligne intraveineuse | Réforme

La dernière apparition de Selena Gomez a causé une grande inquiétude parmi ses disciples pour sa santé, comme il a été montré avec un par voie intraveineuse sur un live il y a quelques jours lors d’une conversation avec l’acteur Timothée Chalamet.

L’apparition la plus récente de l’actrice également provoque une grande angoisse parmi ses partisans, car ils craignent qu’elle ait fait une rechute dans son état de Santé.

Les adeptes de Selena Gomez sont vraiment inquiets pour l’ancienne star de Disney, car ces derniers jours, la chanteuse a fait une émission en direct et l’interprète de “Rare” apparaît avec une ligne intraveineuse, un moyen par lequel une sorte est fournie de médicaments.

Cela peut être dû à la maladie dont souffre la chanteuse depuis quelques années, puisqu’elle a accepté ses propres paroles, elle doit être en traitement constant pour faire face à son état.

Il y a des jours Selena Gomez et Timothée Chalamet, ont fait un live sur le réseau social d’Instagram où ils ont fait la promotion du vote aux États-Unis, face aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu le 3 novembre.

Même si Selena ses adeptes étaient très inquiets de s’être montrée à ce moment-là, beaucoup d’autres l’ont applaudie pour être si naturelle et ne pas se cacher qu’elle doit prendre des soins très ponctuels pour rester stable en santé.

Selena faisant vivre avec l’IV dans son bras, ne vous sentez pas désolé pour elle ressentez l’admiration et le respect! Ce que vous faites est très important, vous continuez à faire des activités sans cacher votre maladie et cela peut aider de nombreuses personnes. Je t’aime @SelenaGomez “, était l’un des commentaires.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 2015 que Selena a annoncé publiquement qu’elle devrait changer son rythme de travail en raison d’un diagnostic qui avait été posé dans lequel elle avait été détectée un maladie auto-immune.

Depuis, la chanteuse a expliqué à plusieurs reprises à quel point il a été difficile de s’adapter à la vie avec le lupus et aux médicaments qui lui sont administrés.

Aussi à cause de lupusSelena a dû subir une greffe de rein, qui lui a été offerte par l’un de ses meilleurs amis en 2017.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un donneur, heureusement, une de mes meilleures amies m’a donné son rein et c’était le cadeau ultime de la vie et maintenant je vais très bien », dit-elle la même année.

Il y a des semaines Selena Il a partagé sur son compte Instagram officiel une photo dans laquelle on peut voir la cicatrice laissée par l’opération qui a été pratiquée et selon ses propos, c’était un acte d’honnêteté et de transparence, ainsi que d’acceptation de soi.

Je me souviens que lorsque j’ai eu une greffe de rein, au début, j’ai eu du mal à montrer la cicatrice. Je ne voulais pas que ce soit sur les photos, alors je me suis habillé avec des vêtements qui le recouvraient. Aujourd’hui plus que jamais, je me sens plus sûr de qui je suis et je suis conscient de ce qui s’est passé. Et j’en suis fière », a-t-elle écrit sur la photo.

Selena Gomez Il a développé une carrière réussie à la fois dans le théâtre et la musique et tout au long de sa carrière artistique, il a participé à des séries telles que “The Wizards of Waverly Place” sur Disney Channel; en plus des films: «Princesse programme de protection» en 2009, «Les morts ne meurent pas» en 2019 et «Jour de pluie à New York» en 2019, dans lesquels il partage l’écran avec le célèbre acteur Timothée Chalamet .

Son album le plus récent sorti est “Rare” cette même année, d’où émergent des chansons à succès comme celle qui donne son nom à l’album, en plus de “Lose You to Love Me” et “Look At Her Now”, alors qu’il a également avec une ligne de beauté appelée «Rare beauty», lancée en début d’année.

