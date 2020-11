Sir Sean – le premier acteur à donner vie à James Bond dans le film Dr No en 1962 – est décédé le week-end dernier.

Maintenant, une campagne a été lancée pour que l’aéroport d’Édimbourg porte son nom.

Connery avec Claudine Auger

Andrew Morton a lancé une pétition à Global Infrastructure Partners, propriétaire de l’aéroport, les invitant à envisager le changement.

La pétition – qui a été signée près de 1000 fois – se lit comme suit: «Liverpool a l’aéroport John Lennon, Belfast a l’aéroport George Best et avec la mort de l’un de ses fils les plus célèbres, Édimbourg devrait avoir un aéroport Sir Sean Connery.»

Jason Connery a déclaré que son père «avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui» quand il est mort.

Il a déclaré: «Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme car il ne s’est produit que récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps.

«Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur.»

La famille a ajouté: “Il y aura une cérémonie privée suivie d’un mémorial encore à planifier une fois que le virus aura cessé.”

Sir Sean a été le premier acteur à porter le rôle de James Bond sur grand écran et a été suivi par Roger Moore, Daniel Craig et Pierce Brosnan. Toutes les stars de Bond ont rendu hommage à la star à la suite de sa mort.

Il était largement considéré comme le meilleur Bond de l’histoire et figurait régulièrement en tête des sondages cinématographiques.

Il est apparu dans sept des thrillers d’espionnage – six plus le non officiel Never Say Never Again en 1983 – y compris From Russia with Love et Goldfinger.

Connery, de Fountainbridge à Édimbourg, a été très apprécié au cours de sa carrière. Ses prix comprenaient un Oscar, deux prix Bafta et trois Golden Globes au cours de ses cinq décennies dans le show-business.