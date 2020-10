Le président Donald Trump a peut-être refusé de dénoncer le mouvement de la théorie du complot QAnon lors de la mairie de NBC jeudi soir à Miami, mais l’électeur Paulette Dale a volé la vedette. Le républicain inscrit qui était indécis a interrogé le président sur la politique de l’Action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), mais a également mentionné que Trump était “beau” quand il souriait. Le moment semble venu pour la parodie de Saturday Night Live ce week-end, et certains fans pensent savoir exactement qui pourrait jouer à Dale.

La distribution de la saison 46 de Saturday Night Live comprend 20 acteurs, dont certains excellent dans l’imitation de célébrités. Alors que Heidi Gardner ou Kate McKinnon pouvaient facilement jouer Dale, les fans ont décidé qu’Allison Janney devrait jouer le rôle. L’actrice Mom, qui a un Oscar pour sa performance dans I, Tonya, n’est jamais apparue dans la série. Cependant, Gardner a usurpé l’identité de Janney dans le croquis 2018 “Oscars Host Auditions”.

* Lorne Michaels envoie un SMS à Allison Janney “wyd samedi” * pic.twitter.com/89oRERvJhl – lucas (@lzberchuck) 16 octobre 2020

Cette saison a montré la volonté de SNL d’amener des invités célèbres à jouer des rôles majeurs aux côtés de la distribution principale. En plus du retour d’Alec Baldwin pour jouer à nouveau Trump, Jim Carrey a rejoint l’émission pour jouer le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. L’ancienne membre de la distribution Maya Rudolph est revenue pour jouer la vice-présidente de Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris. Beck Bennett, membre régulier de la distribution, joue toujours le vice-président Mike Pence cette saison.

Le moment viral de Dale a illuminé Twitter jeudi soir, mais elle a déclaré plus tard au Miami New Times qu’elle prévoyait de voter pour Biden une fois que la période de vote anticipé en Floride débutera. “J’aurais aimé qu’il sourie plus et parle moins”, a déclaré Dale au New Times, ajoutant que Trump “intervient chaque fois qu’il ouvre la bouche”. Dale a déclaré qu’elle pensait que Trump avait un “joli sourire”, mais qu’elle n’était “pas fan”.

Je vais avoir besoin d’Allison Janney pour la jouer sur SNL cette semaine. 😂 – Kristy Gene (@kristy_gene) 16 octobre 2020

Après le commentaire de Dale sur le sourire de Trump, elle l’a interrogé sur DACA, également connu sous le nom de programme “Dreamers”. Bien qu’il existe des sondages montrant un soutien au programme, l’administration Trump a cherché à y mettre fin. “Nous travaillons très dur sur le programme DACA et vous serez, je pense, très heureux au cours de l’année prochaine parce que je ressens la même chose que vous à ce sujet”, a répondu Trump. Dale a déclaré qu’elle appréciait la réponse de Trump mais que cela ne suffisait pas pour obtenir son vote.

L’épisode Saturday Night Live de cette semaine est animé par la star d’Insecure Issa Rae, avec Justin Bieber en spectacle. Le nouvel épisode débute à 23h30 HE samedi sur NBC. Le réseau prévoit de diffuser de nouveaux épisodes tous les samedis pour le reste du mois, y compris Halloween.