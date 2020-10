Saturday Night Live a retiré l’invité musical Morgan Wallen du programme après que le chanteur country ait été vu en train de faire la fête sans masque avec des fans récemment. À sa place, la série de comédies de sketchs NBC a fait appel à Jack White pour le remplacer. Sur la base des réactions des téléspectateurs, il semble qu’ils soient reconnaissants que Wallen ait été retiré de la série car ils ont pu profiter de quelques performances vraiment passionnantes de White.

Plus tôt cette semaine, des vidéos ont montré que Wallen faisait la fête avec des fans en Alabama sans porter de masque. Dans une vidéo publiée aussi récemment que lundi, on pouvait voir le chanteur country partageant un baiser avec l’un de ces fans. À la suite de ses actions, SNL a décidé de le retirer de la série afin de garder à l’esprit la sécurité des acteurs et de l’équipe. En réponse à la nouvelle, Wallen a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il a déclaré, en partie: «Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en danger, et j’en assume la responsabilité. Je m’excuse auprès de SNL , à mes fans, à mon équipe pour m’avoir apporté ces opportunités, et je les ai laissées tomber. “

White a pu remplacer Wallen à la dernière minute sur la scène de la SNL, interprétant un mélange de ses tubes rock ‘n roll lors de sa première représentation de la nuit, puis interprétant la chanson titre de son deuxième album solo, Lazaretto, pour le deuxième. Sur Twitter, les fans ont été ravis de voir la performance électrique de White, certains disant même que c’était pour le mieux que Wallen ne puisse pas être l’invité musical de cette semaine.

Quel que soit le type qui était censé jouer sur #SNL et se faire tirer dessus pour être un dipshit, je voudrais le remercier parce que Jack White est une mise à niveau automatique. – Adam Klay (@ AKlay19) 11 octobre 2020

Pouvons-nous annuler le reste des sketchs et faire un concert de Jack White d’une heure? #SNL – Michael Schettig (@MichaelSchettig) 11 octobre 2020

Je suis content qu’un mec ait embrassé toutes ces filles à Tuscaloosa le week-end dernier pour que #SNL puisse le remplacer par Jack White parce que c’est excellent. – Gary Parrish (@GaryParrishCBS) 11 octobre 2020

La seule bonne chose à propos de 2020 est qu’un mec country anti-masque avec un mulet a décidé de faire la fête avec ses frères et nous en avons obtenu une performance de Jack White. #SNL – ghostmary (@rohallma) 11 octobre 2020

