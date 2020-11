La DJ BBC Radio 1 a été éliminée après avoir marqué seulement 19 points avec son jive à River Deep Mountain High de Tina Turner.

Elle a affronté la star de Made in Chelsea, Jamie Laing, 32 ans, malgré que la star de télé-réalité ait gagné 24 points pour son tango fougueux à Tanguera par Sexteto Mayor.

Les deux ont exécuté à nouveau leurs routines dans le redoutable dance-off pour impressionner les juges.

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Amfo, 36 ans, et son partenaire professionnel Aljaz Skorjanec, en disant: «Mon Dieu, c’est vraiment difficile, les deux couples que je trouvais absolument incroyables et dansaient avec tant de passion et d’amour, mais le couple que j’aimerais pour sauver, Clara et Aljaz.

Motsi Mabuse a choisi Laing et Karen Hauer, mais l’a décrit comme «l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre».

Lors du vote décisif, Shirley Ballas a choisi Laing, expliquant: «Eh bien, c’est une série très difficile, je veux dire que chaque couple est exceptionnel et j’ai senti à cette occasion que les deux couples ont totalement levé leur jeu, mais il y avait un couple, ils ont juste convaincu moi.

«Ils étaient convaincus étape par étape, ils croyaient en leur performance, et donc je vais sauver Jamie et Karen.

Amfo a déclaré qu’elle avait passé «le meilleur moment de sa vie et qu’elle avait eu un nouvel ami pour la vie», décrivant son passage à l’émission BBC One comme «un rêve devenu réalité».

Skorjanec a déclaré qu’il était «vidé», mais a déclaré à Amfo: «Cette série a été si spéciale et c’est uniquement à cause de vous, merci beaucoup. Je vais manquer de danser avec toi.

Les utilisateurs de Twitter ont partagé leur dévastation lors de l’élimination, avec son collègue DJ de Radio 1 Adele Roberts écrivant: “Attendez une minute? Whaaaatttt?

“Je regarde strictement sur Twitter (car après l’heure du coucher) et je pensais que Clara avait réussi. C’est pourquoi je ne peux pas regarder la télé tard un dimanche.

«Aller au lit vidé. Tu nous as fait si fier Clara. Vous êtes parti trop tôt. “

Pendant ce temps, l’ancien concurrent de Bake Off Michael Chakraverty a tweeté: “Pas la reine Clara, pas ça.”

Elle a dit: “Tellement triste de dire au revoir à Clara et Aljaz!

«Clara est une si belle femme à l’intérieur comme à l’extérieur et un modèle fantastique pour beaucoup!

«Je suis sûr qu’elle« continuera à danser »! Quant à mon mari, tu étais le partenaire de rêve comme toujours! J’ai hâte de te serrer dans mes bras! Je t’aime!”

C’était la première fois que la star d’EastEnders, Maisie Smith, échappait à la danse pendant trois semaines, dans un coup de pouce pour elle et sa partenaire Gorka Marquez.

Après avoir marqué 29 points samedi, elle a vu un changement de fortune et a gagné une place sûre.

Les six célébrités restantes participeront à la Movie Week la semaine prochaine.

Jacqui Smith, Jason Bell, Max George et Caroline Quentin ont déjà reçu la botte de Strictly.

Les résultats de dimanche ont également présenté une performance musicale de Gary Barlow.