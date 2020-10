L’ancienne star de Teen Mom 2 Jenelle Evans a publié le cinquième épisode de sa série YouTube J’ai quelque chose à dire vendredi, et ses téléspectateurs ont été choqués par une partie particulière de l’épisode. Dans la vidéo, Evans a passé en revue le dernier voyage de son mari David Eason au tribunal, où sa fille Maryssa, 11 ans, a témoigné contre eux pour la deuxième fois. Evans s’est moqué de Maryssa pendant qu’elle racontait le processus, provoquant la colère de ses fans.

Dans la série, Evans a défendu ses compétences parentales après que les services de protection de l’enfance ont retiré ses trois enfants de ses soins pendant deux mois en 2019 à la suite des retombées du tir d’Eason sur leur chien de la famille. Dans l’épisode cinq, elle a révélé que Maryssa avait témoigné contre eux, rapporte The Sun. Elle a dit que la deuxième fois était “plus douce que la première”. Ensuite, elle a utilisé une voix aiguë pour se moquer de Maryssa.

«Son histoire remonte à la dernière fois que« David a poussé une porte à deux mains nues »», se souvient Evans. “Maintenant, c’est” David a arraché une porte moustiquaire de la porte d’entrée “- nous n’avons jamais eu de porte moustiquaire. Quelques minutes plus tard, elle dit” nous n’avons pas de portes moustiquaires sur quoi que ce soit. “” Evans a dit qu’elle était surprise. “Puis elle [Maryssa] dit qu’elle agit heureuse même quand c’est une vidéo candide que j’ai présentée au tribunal “, a déclaré Evans.” Et elle affirme qu’elle a eu peur et qu’elle ne voulait pas vivre avec nous ces deux dernières années et qu’elle ne voulait pas vivre avec nous en premier lieu. “

Plus tard, Evans a imité sa belle-fille, disant que Maryssa a dit au tribunal: “Je veux juste aller à l’école normale – je veux juste aller à mon ancienne école.” Elle a ajouté plus tard: “C’est comme si elle faisait tout cela et témoignait contre nous et disait toutes ces mauvaises choses juste parce qu’elle voulait aller dans son ancienne école.”

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par le traitement réservé par Evans à Maryssa. «Pourquoi es-tu en colère contre Maryssa pour avoir dit qu’elle ne voulait pas être avec toi au lieu de s’inquiéter du fait qu’un ou plusieurs de tes enfants ne sont pas heureux? une personne a écrit. “VRAI?! Comme Maryssa va voir ça !!!” un autre a ajouté. “La façon dont elle a parlé d’elle est dégoûtante et TERRIBLE! Et tout cela parce que ce gamin PAUVRE est monté à la barre et a dit la VÉRITÉ !! Mais Jenelle déteste la vérité !!”

D’autres fans pensaient que Maryssa n’aurait pas dû être mise dans cette situation en premier lieu, l’appelant le reflet de la parentalité d’Evans et Eason. “Elle est la f-g enfant, elle ne devrait même pas avoir à témoigner”, a écrit un fan. «Et vous voulez la blâmer et la honte et la rabaisser quand c’est la faute de vous au début? !! Pouvez-vous imaginer dire la vérité aux tribunaux et ensuite devoir retourner avec les personnes contre lesquelles vous venez de témoigner? Un autre a écrit: “Le fait qu’elle ait dégradé Maryssa sa belle-fille à 12h00 est immonde et dégoûtant !!”