Tanya Roberts, qui a joué la mère de Donna dans That 70’s Show et joué le rôle de la Bond girl Stacey Sutton dans A View to Kill, est décédée dimanche à l’âge de 65 ans selon TMZ. Le point de vente a révélé qu’elle s’était effondrée en promenant son chien la veille de Noël. Plus tard, elle s’est retrouvée dans un hôpital la semaine dernière et sous respirateur. Sa mort a été un choc pour ses proches car elle était dite “en parfaite santé” selon les sources de TMZ. Le décès de Roberts n’avait rien à voir avec COVID-19.

À la suite de sa mort, nombre de ses plus grands fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour célébrer certaines de ses plus grandes œuvres. Les fans de That 70’s Show sont également venus en masse pour rendre hommage. Roberts a joué Midge Pinciotti tout au long des trois premières saisons et a ensuite fait des apparitions dans les saisons 6 et 7. Sa fille à l’écran était Donna, qui était jouée par Laura Prepon. La sitcom Fox a fait ses débuts en 1998 et a duré huit saisons jusqu’en 2006, lançant les carrières d’Ashton Kutcher, Mila Kunis et Wilmer Valderrama, entre autres.

Voici quelques-uns des adieux les plus notables à la femme qui a joué Midge.

Triste! Je l’aimais comme Midge dans That 70s Show. – 𝕬𝖓 801 𝕺𝖗𝖎𝖌𝖎𝖓𝖆𝖑 🥁 (@TheJazzyUte) 4 janvier 2021

