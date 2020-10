Les fans de Masked Singer ont enfin eu droit à des performances du groupe C, qui comprend le brocoli, les méduses, les champignons, les lèvres et le monstre squiggly, mercredi soir. Et les concurrents n’ont certainement pas déçu. En particulier, les fans ont été époustouflés par Mushroom, les téléspectateurs de Masked Singer affluant sur Twitter pour partager leurs propres réflexions sur leur performance à couper le souffle.

En raison du fait que la série mondiale a été diffusée sur Fox le 21 octobre, The Masked Singer a été contraint de prendre une semaine de congé. Mais, le spectacle était de retour en force mercredi soir avec des performances impressionnantes pour démarrer. Les juges et les téléspectateurs ont été particulièrement choqués par les capacités vocales du champignon. The Mushroom a interprété sans défaut “This Woman’s Work” de Maxwell. En conséquence, les juges – Nicole Scherzinger, Robin Thicke, Jenny McCarthy et Ken Jeong – ont pensé qu’il y avait un chanteur derrière le chanteur de champignons. Leurs suppositions allaient de Frank Ocean à Donald Glover (alias Childish Gambino).

C’est un puissant compagnon de Porto. 🤯 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/xcHRWFMPhn – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 29 octobre 2020

Sur Twitter, les fans ont également été choqués par les performances du champignon. Découvrez ce que certains téléspectateurs disent de leur performance.

Donner des accessoires

Maxwell est le seul à pouvoir VRAIMENT chanter cette chanson. Mais Mushroom y est vraiment allé et n’a pas échoué. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/AXL5MeTxJF – Charis Pannell (@charis_pannell) 29 octobre 2020

Même si ce fan a écrit que seul Maxwell pouvait vraiment réussir “This Woman’s Work”, ils ont dû le donner au Mushroom pour le faire. Comme ils l’ont même raconté, ils n’ont certainement pas échoué.

Étourdissant

J’ai Presque pleuré! Une si bonne performance. https://t.co/GebgKA3JQu – Meek Meek (@MzMika) 29 octobre 2020

La performance de Mushroom était si bonne qu’elle a presque fait pleurer les yeux de certains fans. Cela dit à peu près tout.

Juste wow

Oh mon dieu, je suis époustouflé #TheMaskedSinger – Edward Sanchez (@edwardistheman) 29 octobre 2020

De toute évidence, les fans étaient tout au sujet du champignon dans l’épisode de mercredi soir de The Masked Singer. Sur la base des réactions à leur performance, il y aura certainement une tonne de fans qui les encourageront à remporter la victoire.

Chanteur de mariage?

Le champignon peut chanter à mon mariage tbh 😭😭 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/QmV1QLElYG – 𝘚𝘩𝘢𝘯𝘵𝘪 💋 (@lulshantii) 29 octobre 2020

Certains fans étaient complètement amoureux de la performance de Mushroom. En fait, un téléspectateur s’est même rendu sur Twitter pour leur demander en plaisantant de chanter à leur mariage.

