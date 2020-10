Après une pause plus longue que d’habitude en raison de la pandémie COVID-19, This Is Us est officiellement de retour pour la saison 5. Mardi soir, la dernière saison de la série NBC a débuté avec deux heures de mises à jour sur la famille Pearson. Comme il y a quelque temps que les fans n’ont pas pu rattraper la série, ils sont, naturellement, ravis que la série soit enfin de retour.

Contrairement à de nombreuses autres émissions de télévision, la saison 4 de This Is Us, dont la finale de la saison a été diffusée en mars, n’a pas été touchée par la pandémie car ils ont pu filmer la saison dans son intégralité. L’émission aurait commencé la production de la saison 5 en septembre. Avant la première de la série, le créateur de la série, Dan Fogelman, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il était “très enthousiasmé – surtout par la situation actuelle du monde – de l’élévation et j’appellerais cela presque une renaissance qui vient la saison prochaine. Il a également partagé qu’il y aura “beaucoup de nouveaux départs” dans la saison 5 et qu’il y aura “quelque chose de grand” qui se produira lors de la première de la saison.

Pour les fans de la série populaire, ils étaient tout simplement heureux de voir qu’elle était de retour à la télévision. Découvrez ce que les fans disent à propos de la première de la saison 5 de This Is Us.

Stoked

J’adore la façon dont plus de couches Pearson seront pelées ce soir! Mon cœur ressent un million d’émotions en ce moment en regardant cet épisode. @NBCThisisUs #ThisIsUs – SandyT (@sassygirlcanada) 28 octobre 2020

Naturellement, les fans éprouvent toutes les «sensations» au retour de This Is Us. De nombreux téléspectateurs de l’émission sont particulièrement ravis de voir la famille Pearson revenir en action pour la première fois depuis des mois.

Se sentir complet

#ThisIsUs étant de retour rend ma vie vraiment complète 🥺💗 – L’eau du bain de Beyoncé (@Love_Niecey) 28 octobre 2020

Tout va bien dans le monde avec le retour de This Is Us pour la saison 5. De toute évidence, les fans sur Twitter sont ravis que leur programme préféré soit de retour pour répandre un peu de joie (et, peut-être, pour causer plus que quelques larmes).

Mieux que jamais

#ThisIsUs est de retour et meilleur que jamais @NBCThisisUs – Edward Sanchez (@edwardistheman) 28 octobre 2020

This Is Us est officiellement de retour avec plus de drames et, espérons-le, des moments heureux pour la famille Pearson. Sur la base de ce que les fans disent déjà à propos de la première, le spectacle est meilleur que jamais pour le moment.

L’excitation

#ThisIsUs est de retour !!!! pic.twitter.com/0yS5ow5zNd – Lex (@alexis_mallorie) 28 octobre 2020

Les fans de This Is Us ont afflué sur Twitter pour partager leur enthousiasme face au retour de l’émission. Un fan a utilisé un gif pour montrer exactement ce qu’il ressentait à propos de la première et, sûrement, il y en a beaucoup d’autres qui sont sur la même page.

finalement

ENFIN!! @NBCThisisUs est de retour sur ma télé avec de nouveaux épisodes !! J’ai l’impression que cela fait 84 ans que j’en ai regardé un pour la dernière fois. L’AMENER SUR!!! 🥰💖 #ThisIsUs #PearsonFamily – HeatherC 😘💖⚾⛸️ (@ kwanfan1212) 28 octobre 2020

Cela fait sept mois qu’un nouvel épisode de This Is Us a été diffusé sur NBC. Il n’est donc pas surprenant que les fans soient ravis de voir que la série est de retour.

Ça fait du bien

Voir #ThisIsUs de retour me donne le premier sentiment de normalité télévisuelle que j’ai ressenti depuis des mois. Tellement heureux de revoir les Pearsons! – Emily Hall (@ EmilyN7914) 28 octobre 2020

Comme vous pouvez le constater, cela signifie beaucoup pour les fans de This Is Us que la série soit enfin de retour. Pour certains téléspectateurs, en particulier, le simple fait de pouvoir revoir les Pearsons sur leurs écrans de télévision leur donne un sentiment de normalité qui leur manquait au milieu de cette période sans précédent dans l’histoire du pays pendant la pandémie de coronavirus.

