Les fans de Toy Story refusent de laisser Chris Evans être la voix de Lightyear

C’est vrai, des milliers de fans de l’histoire de Histoire de jouet Ils sont extrêmement furieux que l’acteur Tim Allen ait été éliminé de Lightyear, le nouveau film de Pixar, car comme vous vous en souviendrez, il aura la voix de Chris Evans dans le rôle principal.

Il ne fait aucun doute que nous aimons les films Pixar, nous adorons nous lancer et les apprécier comme quand nous étions petits.

Depuis notre enfance, le prodigieux studio d’animation nous bombarde de films inoubliables qui sont restés pour la postérité du cinéma et dans nos cœurs.

C’est ainsi que Lightyear va bientôt arriver, un film qui vient d’être annoncé à Disney Investor Day qui racontera l’histoire du célèbre gardien de l’espace observé dans la franchise Toy Story.

La grande surprise est que Tim allen ne participera pas au projet, un fait qui a grandement exaspéré les adeptes de la marque.

Disney a annoncé que le bel acteur Chris Evans sera en charge de jouer Buzz Lightyear dans le nouveau spin-off du personnage et l’acteur lui-même a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un film sur le jouet, mais de l’histoire du véritable guerrier interstellaire, un homme de chair et de sang qui se bat pour la justice .

C’est ainsi qu’Evans a déclaré son grand enthousiasme pour le nouveau projet et d’innombrables fans l’ont accueilli à bras ouverts, cependant, un autre bon groupe a déclaré son mécontentement à l’exclusion de Tim Allen, qui a prêté sa voix pour Buzz dans tous les films de Histoire de jouet.

Et comme prévu, encore une fois, les plaintes sur les réseaux sociaux ont été présentes de manière extrêmement surprenante.

Il est important de mentionner que Buzz l’Éclair Il est l’un des personnages les plus aimés de la saga Toy Story et nous l’avons vu conclure son arc dans le quatrième film, quand il soutient Woody dans sa décision d’être un jouet gratuit et assume le poste de nouveau chef du groupe qui vit à côté de Bunny .

D’autre part, dans Toy Story 2, nous observons un avant-goût très intéressant de l’univers Buzz dans la première séquence, lorsque Rex jouait à un jeu vidéo dans lequel il doit vaincre le diabolique Zurg et nous pouvons prendre ces minutes comme une brève introduction sur ce que nous attendre le film en compagnie de Chris Evans, un acteur qui a noué un excellent partenariat avec Disney ces dernières années.

Le prochain film de Pixar est Soul, l’histoire se concentre sur un musicien qui a perdu sa passion pour la musique est transporté hors de son corps et doit retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui apprend sur elle-même.

Pour plusieurs années Pixar il a cessé de donner de l’importance aux histoires originales et a travaillé sur des suites, dans un effort pour exploiter la nostalgie de ses vieilles gloires au mandat de Disney.

Cependant, même les dirigeants ont réalisé que la réalité du studio est vraiment différente et qu’il a besoin de nouvelles aventures pour rester en vie, et il semble qu’avec Soul, ils ont à nouveau réalisé quelque chose de gigantesque.

Soul a Joe comme personnage principal, qui est joué par Jamie Foxx, en plus, il a le talent de Phylicia Rashad en tant que mère du protagoniste; Sont également présents Questlove en tant que batteur de jazz nommé Curley, et Tina Fey, qui prêtera sa voix à une âme nouveau-née nommée 22.

Jon Batiste sera en charge de la composition de la musique jazz originale du film; Batiste a collaboré avec des célébrités de l’industrie telles que Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz et Ed Sheeran; D’autre part, Trent Reznor et Atticus Ross façonneront plusieurs morceaux de la bande originale, tous deux connus pour avoir remporté l’Oscar grâce à leurs compositions pour Social Network et arriveront à Disney Plus le 25 décembre.

Il est important de mentionner que Année-lumière avec Chris Evans sortira en salles le 17 juin 2022 et voici quelques tweets d’utilisateurs mécontents de la suppression de Tim Allen.

Chris Evans a poussé Tim Allen d’un toit et maintenant il est le nouveau Buzz Lightyear “,” Non, il n’y a pas de Buzz Lightyear sans Tim Allen. “,” Remplacer Tim Allen en tant que voix de Buzz Lightyear est presque aussi mauvais que de remplacer la voix James Earl Jones comme Darth Vader. Changer mon opinion », étaient certaines des opinions.

