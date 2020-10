Les fans sont en deuil après la mort du rockeur légendaire Eddie Van Halen. Van Halen, qui a c-fondé le groupe Van Halen, est décédé mardi matin des suites d’une bataille de plusieurs années contre un cancer de la gorge, a confirmé son fils, Wolfgang Van Halen. Il avait 65 ans.

Dans une déclaration partagée sur Twitter, Wolfgang a écrit que son père “a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin”. Il a continué à se souvenir de son père comme “le meilleur père que je puisse jamais demander” et a dit “chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau.” En terminant la note par «Je t’aime tellement, Pop», Wolfgang a écrit que son «cœur est brisé».

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

Van Halen luttait contre le cancer de la gorge depuis des années et voyageait entre les États-Unis et l’Allemagne pour une radiothérapie. Des sources qui ont parlé à TMZ ont déclaré que la santé du guitariste avait commencé à décliner rapidement au cours des 72 dernières heures. Il est décédé mardi matin à l’hôpital St. Johns de Santa Monica avec sa femme, Janie, son fils, Wolfgang, et son frère, Alex, à ses côtés.

Hall of Famer du Rock & Roll, Van Halen est largement considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. La nouvelle de sa mort a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, de nombreux fans se rendant sur Twitter pour lui rendre hommage et rendre hommage. Continuez à faire défiler pour voir comment réagissent les médias sociaux.

Il n’y a rien que je puisse écrire sur Eddie Van Halen aujourd’hui que je n’ai pas déjà écrit de son vivant. Mais c’était mon guitariste préféré, et je suppose qu’il l’est toujours (et le sera probablement toujours). – Chuck Klosterman (@CKlosterman) 6 octobre 2020

L’un des grands guitaristes de son temps, sinon le meilleur. RIP Eddie Van Halen – décédé beaucoup trop jeune à 65 ans après une bataille contre un cancer de la gorge. pic.twitter.com/qL3DhCDuuV – Joe Concha (@JoeConchaTV) 6 octobre 2020

RIP Eddie Van Halen. Beaucoup plus à dire à ce sujet dans un peu comme je viens de monter à bord d’un vol, mais quelle perte astronomique pour le rock n ‘roll. Merci d’avoir partagé avec nous tous votre don révolutionnaire d’excellence en matière de guitare électrique. Godspeed monsieur. – Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) 6 octobre 2020

Juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être pire … alors nous perdons Eddie RIP Eddie #VanHalen pic.twitter.com/6llLU2BDko – Lee Stevens (@ lee0969) 6 octobre 2020

