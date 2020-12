Les fans de Vicente Fernández sont inquiets. | Instagram

Le premier-né du célèbre chanteur Vicente Fernandez Il a finalement rompu le silence sur l’état de santé de son père, qui inquiète ses millions de fans depuis plusieurs jours après la propagation de la forte rumeur.

Il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle Vicente Fernández avait de graves problèmes de santé et c’est ainsi que ses partisans ont commencé à s’enquérir des conditions actuelles de “El Charro de Huentitán”, qui en février dernier a célébré son 80e anniversaire.

Maintenant, le fils aîné du chanteur a décidé de dissiper les doutes de tout le monde et avec une photo, il a montré que son père trouvait en parfait santé.

Sur la photo, le père et le fils posent avec une série de plantes autour d’eux et un mur blanc derrière eux.

L’interprète de «Por tu maldito amor» porte des vêtements noirs et un chapeau; ainsi qu’une veste couleur miel à franges, tandis que votre fils porte un jean bleu et une chemise rayée, une veste de sport et une casquette.

Pour tous ceux qui m’ont interrogé sur la santé de mon père Vicente Fernández », a écrit Vicente Fernández junior sur son compte Instagram officiel.

Il ne fait aucun doute que cette photographie a semblé assez calmer l’inquiétude des admirateurs de l’un des représentants maximaux du genre ranchero au Mexique.

La photo a été partagée il y a deux jours et elle a rapidement attiré l’attention de ses followers à tel point que jusqu’à présent, il a plus de 14000 likes et des commentaires interminables de ceux qui l’aiment tant.

Beau vieil homme. Dieu ne leur prête pas encore beaucoup d’années pleines de santé et de bonnes vibrations qui le caractérisent »; “Don Chente a l’air en très bon état!”; “Qu’ils sont beaux. Don Vicente, quelle joie de vous voir »; “Je suis très heureux que M. Vicente Fernández soit bon”; “Je suis heureux de savoir que Don Chente va bien”, ont été certains des commentaires qu’il a reçus dans la publication.

Selon sa famille, le célèbre chanteur Vicente Fernandez Il se conforme toujours aux mesures de sécurité en raison du contingent sanitaire dans son ranch “Los Tres Potrillos” qu’il a à Guadalajara, au Mexique; où il était également accompagné de sa femme Cuquita.

Vicente Fernández Gómez est considéré comme un symbole de la culture hispanique américaine et l’un des artistes les plus populaires du Mexique.

Contributions de Vincent Pour la musique comme pour sa vie personnelle, ils ont fait de lui une figure mondiale et représentative de la culture ranchero pendant plus de cinq décennies.

Son travail lui a valu deux Grammy Awards, huit Latin Grammy Awards, quatorze Lo Nuestro Awards et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et aussi en avril 2010 atteint le chiffre de 75 millions d’exemplaires vendus dans le monde. monde.

En 1954, à seulement 14 ans, il participe à un concours amateur à Guadalajara, où il obtient la première place et commence à chanter dans les restaurants, les mariages, les groupes familiaux et les amis, tandis qu’il alterne la vente de laitue d’agave faite. à la maison.

Puis, en 1960, il se produit avec un grand succès dans un programme télévisé intitulé “La calandria musical”, diffusé dans la ville de Guadalajara et peu après son arrivée à Mexico où il rejoint le personnel du restaurant “El Dawn Tapatío “.

Plus tard, il a commencé à travailler dans le cabaret “El Sarape”, où il a réussi à obtenir un salaire en tant que chanteur, et en 1964, il a rejoint certains des groupes de mariachi les plus connus au Mexique, tels que “Mariachi Amanecer” de Pepe Mendoza et Mariachi marqué par José Luis Aguilar lorsque nous avons l’information.

En fait, ce dernier chanteur avait une relation très étroite avec Vicente et était une personne aussi importante dans sa vie que Federico Méndez Tejeda.

