Le stade de Londres n’a guère été la maison la plus confortable pour West Ham depuis le déménagement d’Upton Park il y a quatre ans, mais alors que les fans revenaient au football de Premier League pour la première fois en 271 jours, il y avait une nouvelle confiance dans l’est de Londres.

David Moyes et ses joueurs avaient sans doute bénéficié plus que toute autre équipe de Premier League de l’absence de fans au cours des neuf derniers mois, réclamant 29 points sur les 19 matchs joués depuis que les volets ont été abaissés sur le football.

Pendant plus de 45 minutes ici, il semblait que les hôtes allaient montrer aux 2000 abandonnés à quel point ils s’étaient améliorés, avant que des fautes familières ne s’installent alors que Moyes et son équipe ont dû payer pour la débauche alors que Manchester United a arraché un rêve. retour des fans de West Ham.

Leur équipe était à United dès le départ, appuyant sur le dernier iota de confiance d’un milieu de terrain sans Bruno Fernandes en première mi-temps, les Portugais attendant de bondir du banc. Declan Rice et Tomas Soucek étaient des titans au milieu de terrain, laissant constamment Paul Pogba, Scott McTominay et Donny van de Beek au visage rouge alors qu’ils étouffaient le ballon et commençaient un autre contre.

C’est le duo de milieu de terrain de Moyes qui a combiné pour l’ouverture méritée, Rice menant le coin d’Aaron Cresswell devant le but pour que Soucek se retrouve à la maison au deuxième poteau – mais ils auraient vraiment dû entrer à la pause avec le match presque terminé.

Pablo Fornals et – bien plus sensiblement – Sébastien Haller laissant passer de grosses occasions, ce dernier glissant et atterrissant sur le dos au moment où il s’apprêtait à se jeter dans un filet vide après avoir contourné Dean Henderson.

Il y avait eu beaucoup trop d’avertissements pour Ole Gunnar Solskjaer, et le patron de United a répondu en envoyant Fernandes et Marcus Rashford à la pause. Les deux ont transformé le jeu.

United a réussi autant de tirs dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps qu’ils l’avaient fait pendant toute la première, et cette pression n’a pas tardé à porter ses fruits.

Le long ballon de Dean Henderson sous pression, réputé être resté en jeu après un examen VAR, a trouvé Fernandes qui a coupé à l’intérieur pour donner le coup d’envoi à Pogba – le Français bouclant une belle finition devant Lukasz Fabianski pour son premier but en Premier League de la saison.

Il n’y avait pas de questions sur la seconde car Mason Greenwood a pris juste une touche pour faire défiler un Alex Telles vers le haut et loin d’Angelo Ogbonna, laissant l’Italien échoué et tirant brillamment dans le coin le plus éloigné. Rashford a livré le coup de grâce, se précipitant à la pause alors que West Ham poussait pour revenir avant de douter de Fabianski.

United a la forme pour cela, remportant plus de points en perdant des positions que toute autre équipe de la Premier League cette saison – mais c’est le cas de West Ham. Aucune équipe n’a perdu plus de points d’une position gagnante depuis le début de la saison dernière. Moyes a été frustré par la décision de savoir si le ballon était ou non hors jeu pour le niveleur de United, mais il aura eu des ennuis similaires pour le fait que tant de chances en or aient été manquées, épargnant United au moment où ils étaient sur le point de s’effondrer.

Cela reste un début de saison encourageant, et face à une équipe qui peut amener un tel talent sur le banc et perdre, il ne devrait pas y avoir de gêne. Mais c’était une chance de montrer au soutien de retour ce qui pouvait être fait cette saison, et cela ressemble à celui qui a échappé à la prise de West Ham.

L’importance d’Antonio mise à nu

Il y a un homme qui aurait bien pu s’assurer que ces chances ne se perdent pas. Michail Antonio, le fer de lance de tout ce qui a fait du bien à West Ham depuis que la Ligue a déménagé à huis clos, était de nouveau porté disparu après avoir souffert d’un autre problème aux ischio-jambiers contre Aston Villa lundi.

Moyes a semblé encouragé que ce n’était rien de trop grave lorsque la nouvelle a été révélée, et après le glissement de Haller au moment crucial, il aura tout franchi pour que le joueur de 30 ans puisse faire un retour rapide et sûr la prochaine fois.

Regarder Rashford porter le coup décisif après la tentative de Haller en tête-à-tête a rappelé à quel point un attaquant clinique peut faire toute la différence.

Il ne fait aucun doute que, avec la même opportunité, Antonio aurait doublé l’avance et laissé United avec une montagne encore plus grande à gravir – et il serait resté sur ses pieds.

Benrahma plaide pour commencer

La vue du nom de Said Benrahma sur Twitter avant le coup d’envoi était un signe de la clameur de voir l’Algérien décrocher son premier départ.

Alors qu’il était difficile de faire valoir avant le coup d’envoi que Pablo Fornals ou Jarrod Bowen méritent d’être abandonnés – et cela reste une vente difficile – les camées de Benrahma font tout à fait l’affaire.

Il a eu un bel impact contre Aston Villa lundi et était à nouveau directement dans l’action ici, donnant à United beaucoup de choses à penser tardivement. Il était trop peu trop tard à cette occasion, mais les appels lancés à l’ancien homme de Brentford pour avoir 90 minutes pour montrer ce qu’il peut faire ne feront que croître.

