Les fans de Yellowstone comptent avec impatience les jours jusqu’à ce qu’ils puissent regarder le premier épisode de la saison 4. Ils n’ont pas de date de diffusion exacte, mais ces fans ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à attendre le temps qu’il faudra jusqu’à ce que Rip Wheeler soit de retour. sur leurs écrans de télévision où il appartient. Pour l’instant, ils continueront à commenter chaque photo qui apparaît sur les réseaux sociaux.

Le compte Twitter officiel de l’émission télévisée a publié une photo montrant l’acteur Cole Hauser dans le personnage de Rip et assis à califourchon sur le cheval. La pluie est tombée du ciel et a ajouté un effet sombre à l’image. Les fans de Yellowstone ont vu la photo et ont réagi avec un mélange d’excitation et d’adoration. Ils ont proclamé que Rip était le meilleur personnage de la série et qu’il était un “beau mec”. Beaucoup d’autres ont fait des prédictions sur la façon dont Rip vengerait ses proches après la finale explosive de la saison 3.

J’attends qu’il revienne car il va tuer tous ceux qui ont blessé sa famille. – sweethomebakes (@sweethomebake) 8 janvier 2021

“Je vais vous montrer comment vous débarrasser des problèmes pour qu’ils ne deviennent pas de nouveaux problèmes” – Richard Garza (@ rgarza_5ive) 9 janvier 2021

prevnext

Absolument pas! 😍🤠 – Gershwinphile (@gershwinphile) 9 janvier 2021

Ce paysage est un spectacle pour les yeux endoloris.

Brava, 👏 au photographe 😉

RIP est délicieux 😘 – 🌼Wendy (@ 27cc40a7ee3a402) 9 janvier 2021

prevnext

En un battement de coeur – MeMawSue (@ MeMawSue1) 9 janvier 2021

Ce type est un homme de Marlboro, le type musclé et un peu de Clint Eastwood tout en un. 😍 – La fille de Jesse😷 (@ jestor810) 8 janvier 2021

prevnext

J’ai toujours voulu épouser @colehauser, il a le look de mauvais garçon que j’aime. – KoKo est GMom🇺🇲🇺🇲🇺🇲 (@ KoKo1Gee) 8 janvier 2021

Aucun commentaire requis, belle photo parle d’elle-même. Éclairé ma journée! – Kathy @ kathy083107 (@ Kathy083107) 8 janvier 2021

prevnext