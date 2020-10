Les fans d’Eddie Van Halen se souviennent de lui pour certaines de ses œuvres les plus emblématiques de tous les temps, y compris le solo de guitare sur la chanson de Michael Jackson “Beat It”. Van Halen est décédé mardi après une longue bataille contre le cancer de la gorge, et les fans de musique du monde entier sont inconsolables. Sur les médias sociaux, beaucoup remarquent l’histoire bizarre de sa collaboration avec Jackson.

Van Halen a été invité à faire le solo de guitare pour “Beat It” par le producteur de musique légendaire Quincy Jones, selon la biographie de J. Randy Taraborrelli intitulée Michael Jackson – La magie et la folie. Toute l’histoire est fantaisiste – Van Halen aurait d’abord pensé qu’il recevait un appel de farce, et il s’est moqué de Jones. Il a alors failli refuser le poste, car lui et son groupe s’étaient promis de ne pas faire de concerts parallèles. Cependant, avec le reste de Van Halen hors de la ville, il a accepté de laisser Jackson et Quincy venir dans son studio d’enregistrement à domicile. Van Halen a enregistré le solo en une seule prise.

Lorsqu’on a demandé à Eddie Van Halen de faire le solo de «Beat It» de Thriller, il ne voulait pas être crédité ou payé car cela rendrait tout trop compliqué. Il a juste demandé une caisse de bière et que MJ lui donne des cours de danse. pic.twitter.com/FXcOWSPABz – Peter Rojas (@peterrojas) 6 octobre 2020

Encore plus étonnant, Van Halen aurait refusé toute offre de crédit formel ou de paiement pour le solo. Ne voulant pas compliquer le travail avec des contrats et des procédures judiciaires, il a simplement demandé à Jones et Jackson une caisse de bière. Il aurait également demandé à Jackson de «lui apprendre à danser un jour».

Cette histoire est le genre de chose dont sont faites les légendes du rock ‘n roll, et les fans étaient ravis d’apprendre la nouvelle ou de la partager. Cela a déclenché une conversation sur les réseaux sociaux sur l’intégrité créative et la réussite. Voici un aperçu de la façon dont Twitter a géré cette histoire au milieu de l’annonce du décès de Van Halen.

‘Gratuitement’

Eddie Van Halen a fait le Beat It en solo en une seule prise gratuitement – ☕netw3rk (@ netw3rk) 6 octobre 2020

Apprendre quelque chose de nouveau

J’avais aujourd’hui un an quand j’ai appris cela. Cela prouve que les grands musiciens croisent les genres. La musique est universelle. Douce histoire. Mais aussi une charge pour connaître votre métier! 💛 – 🖤☮🖤☮🖤☮🖤 (@Jacsqueeze) 6 octobre 2020

Parmi les autres réalisations

Bloc DVR de musique MTV classique des années 80 vids-go

* RIP EDDIE VAN HALEN – vos vidéos ont toujours été amusantes et aussi radieuses que vous mec! Quand j’ai appris qu’il était le guitariste non facturé sur ‘Beat It’ de MICHAEL JACKSON – Mind.Blown!

HOT FOR TEACHER est ma vidéo préférée. pic.twitter.com/u4RMJyVhDN – George Schmidt (G) (@ GeorgeSchmidt67) 6 octobre 2020

