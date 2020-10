Les fans des Los Angeles Lakers se sont couchés en colère vendredi soir après que des erreurs de fin de match aient empêché l’équipe de remporter la victoire finale de la NBA lors du match 5. Le Miami Heat a remporté 111-108 et a forcé un autre match dimanche, mais comment ils l’ont fait est ce qui a irrité les fans. Les Lakers avaient la possession avec moins de 30 secondes à jouer lorsque LeBron James s’est dirigé vers le panier. Il était triple mais a lancé une passe à Danny Green, qui a raté le panier. Markieff Morris a saisi le rebond et a eu la possibilité de passer à un James largement ouvert, mais il a plutôt ciblé Anthony Davis. Cependant, il était également hors de propos et a envoyé le ballon hors des limites.

Lorsque le Heat a remporté la victoire vendredi soir, les fans des Lakers se sont dirigés vers les médias sociaux pour exprimer leur indignation. Beaucoup ont blâmé Green et Morris pour la perte et ont fait des commentaires très en colère sur les deux membres de l’équipe. D’autres ont créé des mèmes pour «soulager leur douleur», dont certains impliquaient des photos de feu Kobe Bryant. Les commentaires se sont poursuivis samedi matin et les fans se sont réveillés en réfléchissant aux derniers moments bizarres du match.

Désolé mais Bron y faisait équipe triple. Cela aurait été un chiffre d’affaires s’il avait essayé de le tirer. Danny Green reçoit 15 millions de dollars par an pour réaliser des prises de vue à grande échelle comme celle-là. C’était une passe incroyable. Il a étouffé – claire de lune (@ClaireMPLS) 10 octobre 2020

Danny Green quand on lui a demandé de frapper un coup * large * ouvert d’un beau sou de LeBron James. pic.twitter.com/TFBkfYYWKA – 😈Big Ben😈 (@humphrey_rian) 10 octobre 2020

