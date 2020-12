Singh a affronté Laing lors de la danse et la star de Made In Chelsea a remporté les votes de Craig Revel Horwood et de la juge en chef Shirley Ballas, avec seulement Motsi Mabuse soutenant Singh.

En exprimant le vote décisif, Ballas a admis qu’elle devenait «assez émotive».

Elle a déclaré: «Musicalité, détermination, conviction des deux équipes, elles ont tout donné. Mais j’ai juste le sentiment qu’un couple avait un peu plus de détermination, un peu plus «Je ne pars pas sans ce trophée» et dans cet esprit, je sauve Jamie et Karen (Hauer, son partenaire).

Interrogée par l’animatrice Tess Daly sur son passage à l’émission BBC One, Singh a déclaré à propos de son partenaire professionnel Giovanni Pernice: «Je suis vraiment désolé pour lui. Il a travaillé si dur et a participé à tant de finales que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir le faire pour vous. Désolé.”

(

Ranvir a dû danser contre Jamie Laing

/ PA)

Pernice a répondu: «Vous n’avez pas à être désolé du tout, nous avons tous les deux travaillé très dur, vous avez été un rêve absolu de travailler avec. Tu es un vrai héros, ton boulot à 3 heures du matin puis tu viens dans la salle et danses avec moi.

«Plus que tout, vous avez grandi en tant que personne et c’est pour moi la chose la plus gratifiante que je puisse demander, bravo à vous. Bien joué.”

En revenant sur son temps dans la série, Singh a déclaré: «Il y a de très beaux moments là-dedans et bien plus que ce à quoi je m’attendais et je suis triste de ne pas être en finale. Mais en même temps, je suis heureux que nous ayons ému les gens aux larmes et le tango argentin a été un moment incroyable.

«Nous avons eu des moments mémorables vraiment fantastiques et je sais que je n’aurais pas pu aller aussi loin sans vous.»

Singh n’a pas réussi à impressionner samedi soir, où les stars ont dansé deux routines chacune, languissant au bas du classement avec 44 points sur 60 possibles.

Elle a valsé à Un Giorno Per Noi de Josh Groban, baigné de lumière bleue et a obtenu 26 points. Mais Revel Horwood a critiqué son jeu de jambes et a déclaré que sa robe «couvrait une multitude de péchés».

Et plus tard, elle a joué sur le tube de Christina Aguilera, Candyman habillé en marin et n’a marqué que 18. Revel Horwood l’a décrite comme “lourde et laborieuse”, ajoutant: “Cette danse ne vous convenait pas du tout.”

Les fans étaient désemparés lorsque Ranvir a quitté la populaire émission.

La co-animatrice du GMB, Susanna Reid, a déclaré que Ranvir était sa gagnante bien qu’elle n’ait pas atteint la finale.

Les résultats de dimanche ont également présenté une performance musicale de Little Mix qui a interprété leur single Break Up Song.

La finale de Strictly Come Dancing commence le samedi 19 décembre à 18h sur BBC One.