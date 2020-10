Samedi, Hilary Duff a officiellement annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant, et les fans ne pourraient pas être plus heureux. Les réseaux sociaux remplis de félicitations pour la star et les fans ont discuté des détails de sa famille grandissante. Beaucoup ont déclaré avoir été inspirés par son histoire d’amour avec son mari, Matthew Koma.

Duff a publié une vidéo sur Instagram montrant Koma la serrant dans ses bras avec ses mains sur son abdomen, où elle est maintenant visiblement enceinte. Duff a déjà un fils de son précédent mariage avec le joueur de la NFL Mike Comrie – Luca Cruz, 8 ans. Elle et Koma ont ensuite eu une fille, Banks Violet Blair en 2018, et maintenant leur famille «grandit» encore plus. Koma est lui-même auteur-compositeur-interprète, travaillant avec Duff sur des projets musicaux au cours des cinq dernières années. Pour de nombreux fans, ce mélange de compatibilité romantique et créative rend leur histoire d’amour unique en son genre.

En général, les fans étaient heureux pour Duff sur les médias sociaux lorsque la nouvelle de la grossesse est sortie, bien qu’il y ait un fossé considérable entre ses fans inconditionnels et ses lecteurs occasionnels. Beaucoup ne savaient pas que Duff avait divorcé de Comrie, par exemple, ou qu’elle avait déjà une fille. Certains étaient ravis de rattraper leur retard sur la vie du chanteur.

D’autres étaient plus préoccupés par l’impact que cela aurait sur le travail de Duff – en particulier la renaissance de Lizzie McGuire promise depuis longtemps sur Disney +. Les fans avaient peur que le projet soit encore plus retardé car Duff prend du temps pour installer sa famille.

Pourtant, même alors, les messages des fans pour Duff avaient un ton positif. Voici un aperçu de la façon dont les médias sociaux ont réagi aux nouvelles de la grossesse de Duff samedi.

Bien pour eux. Je suis content qu’elle se soit éloignée de ce joueur de hockey. Ils n’ont jamais une bonne réputation de mariage, semble-t-il. Heureusement, ils ont pu profiter de la coparentalité et d’une belle relation divorcée pour leur fils. – Linda Grant (@ LindaGr95770328) 24 octobre 2020

Les fans n’étaient pas timides avec leurs opinions sur Comrie, ou les joueurs de la LNH en général, franchement. Beaucoup apprenaient pour la première fois que Duff et Comrie étaient divorcés, et ils étaient heureux de l’entendre.

Lizzie McGuire Delay?

Seigneur bravo mais nous n’obtiendrons jamais le redémarrage de Lizzie McGuire 😩😩😩 https://t.co/Z6kg4jYySf – DK (@DanitySanity) 24 octobre 2020

faire autre chose que filmer lizzie mcguire – Coreyn ˣ 🧚🏾‍♀️ #freebritney (@ungodlypostions) 24 octobre 2020

Bien sûr, la première pensée de nombreux fans a été le travail pour lequel ils aiment Duff, en particulier le renouveau de Lizzie McGuire à Disney +. Certains doutaient que cela se produise un jour, bien que jusqu’à présent la société n’ait fait aucune suggestion d’annulation.

Sain et sans problème

je suis tellement contente de voir qu’elle ne prend pas de drogue LMAKLKKAIWJSN parce que Mme Lindsay Lohan a tout fait .. https://t.co/tXN2NPy5Vr – $ hiestyHO! (@spookymuvaaaa) 24 octobre 2020

avec Taylor – Kim Jennie✨ (@ pujakhadka143) 24 octobre 2020

Est-elle comme la seule ancienne élève de Disney à ne pas avoir eu de polémique? – kupkrazy (@kupkrazy) 24 octobre 2020

Certains commentateurs ont fait remarquer à quel point la vie de Duff semble saine – en particulier par rapport à d’autres enfants stars de Disney. Ils ont remercié le chanteur d’être “sans problème”.

Lueur enceinte

Hilary Duff brille quand elle est enceinte – ix (@ixixchel) 24 octobre 2020

Félicitations à Hilary Duff pour sa grossesse 😭❤️ pic.twitter.com/NoNj0RLiYz – julian ♡ (@arianatittie) 24 octobre 2020

Comme il s’agit de la troisième grossesse de Duff, certains fans ont affirmé avoir reconnu une «lueur» familière autour d’elle et qu’elle gère particulièrement bien la grossesse.

Toutes nos félicitations

Aww félicitations https://t.co/QsKu4Jfznp – tori (@siciliangeckoo) 24 octobre 2020

félicitations à la famille. – Mark Jiminez (@ howyougetants7) 24 octobre 2020

Bien sûr, de nombreux messages ont été adressés directement à Duff, la taguant dans des chaînes de félicitations d’émojis et de GIF pour marquer l’occasion.

«Mini McGuire»

Lizzie McGuire avec mini McGuire 🥺 https://t.co/qdCisV8fND – Imran Ahmed (@imran_b_a) 24 octobre 2020

Certains fans ont commencé à appeler le nouveau bébé de Duff “Mini McGuire”, bien qu’il n’y ait aucune garantie que le surnom restera. Pourtant, en tant que mère de trois enfants maintenant, Duff a probablement de nouvelles perspectives pour son travail sur l’émission télévisée pour enfants.

Un autre

Omg un autre? Ils sont vraiment amoureux 😂 ne peut pas être ennuyé, elle est géniale! Félicitations à elle – Elijah Eugene Gilbert (@theeliigilbert) 24 octobre 2020

Enfin, les fans étaient heureux de voir Duff et Koma avoir un autre bébé, estimant que la famille aimante mérite toutes les bénédictions qui se présentent. Jusqu’à présent, Duff n’a pas révélé de détails tels que le sexe ou la date d’accouchement de son bébé.

