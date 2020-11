Suite à la triste nouvelle de la mort de la star de Let’s Stay Together, Bert Belasco, à l’âge de 38 ans, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer son décès. Selon Variety, Belasco a été retrouvé mort dans un hôtel de Virgina lundi, après que sa famille ait eu du mal à se mettre en colère avec lui, ce qui a incité le personnel de l’hôtel à demander à des agents de vérifier l’aide sociale. Belasco a été déclaré mort sur les lieux, et PEOPLE a rapporté plus tard que son père pensait que sa mort était un anévrisme mortel. Les autorités n’ont pas publié de cause officielle de décès pour le moment.

Belasco a joué le rôle de Charles Whitmore dans Let’s Stay Together de BET pour la série complète de quatre saisons de l’émission, puis apparaît dans une poignée d’épisodes de Pitch, le drame pro-baseball de courte durée de Fox. Après cela, il a endossé le rôle de René Marson dans la comédie dramatique humoristique de Showtime des années 70, I’m Dying Up Here. De plus, Belasco est également apparu dans des épisodes d’émissions populaires telles que Justified, House, NCIS: New Orleans et Superstore. Les fans de l’acteur se sont rendus sur Twitter pour exprimer à quel point ils sont navrés par sa mort. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils partagent.

Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Désolé pour votre perte. – christina brantley (@ evette007) 10 novembre 2020

“Mes prières à [Bert Belasco’s] famille. Mon cœur à tous. Mon Dieu [bless] sa famille pour quoi [they’re] en train de traverser maintenant. “

OMG!! EN AUCUNE FAÇON!! 💔 Mes condoléances à sa famille. – Totallysamsays (@Totallysamsays) 9 novembre 2020

J’ai adoré ce spectacle! J’étais triste quand ils l’ont annulé. Les prières vont à sa famille 🙏🏽. DÉCHIRURE. – Betty Stubbs (@ bettystubbs16) 10 novembre 2020

“C’est déchirant. Mes plus sincères condoléances à ses parents et à ses proches. Parti trop tôt. Que sa belle âme repose dans un paradis paisible. Amen!”

Rest In Peace Bert Belasco 🙏🏼 Belle jeune personne ✝️ – nel (@nelstweet) 9 novembre 2020

Je suis toujours en train de tout traiter mais bon sang, ce n’est pas juste. Alors que les choses semblaient se retourner, j’ai appris hier soir que mon cher ami Bert Belasco est décédé subitement. pic.twitter.com/BrlAL4HqJD – Dr NerdLove (@DrNerdLove) 9 novembre 2020

“Le beau et beau jeune homme est parti de nous tous. Envoi d’amour à la famille, aux amis et à nous les fans. Reste amoureux Brotha.”

Je ne peux pas le croire. Un énorme talent avec un cœur encore plus grand. Je suis honoré de vous avoir connu, Bert Belasco. pic.twitter.com/JUWOd6VnVY – Drew Droege (@drewdroege) 9 novembre 2020

C’est vraiment triste. J’adorais ce spectacle. “Restons ensemble” Reposons en paix Bert Belasco. Je prie pour sa famille et je lui adresse mes condoléances. pic.twitter.com/vHsgItzY90 – Letecia Reeder (@ Dionne0118) 10 novembre 2020

“Comme vous le savez, il était unique en son genre. Il a un cœur si gentil et heureux. C’est ce qu’il était.”

RIP à l’acteur Bert Belasco! Mes pensées et mes prières sont avec vous, votre famille et vos amis en ce moment. J’adore l’émission Let’s Stay Together sur BET en 2011-2014. Parti trop tôt. Vous nous manquerez tellement. Que Dieu bénisse votre âme . 😢🙏🏼🕊️😇😢 pic.twitter.com/kgZFoyz7g5 – Rana (@ RanaNb72) 9 novembre 2020

La première fois que c’est arrivé, je ne me souvenais même pas de lui avoir donné mon numéro, et quand j’ai entendu sa voix retentissante dire «Hey girl! C’est Bert Belasco! ma première pensée a été: “Pourquoi pourrait-il m’appeler…?” Il s’avère que c’était juste pour voir comment j’allais. (2/4) – Katie Mathewson (@katiemathewson) 10 novembre 2020

«J’ai découvert que mon frère, mon cher ami, est décédé. J’ai le cœur brisé. Nous venons de parler du nouveau projet et de la mise en quarantaine pour votre anniversaire avant le film. De grandes choses étaient en magasin, mais Dieu avait d’autres plans. J’ai mal. celui-là.”

Je t’envoie de l’amour, Bert. Reste au pouvoir. (4/4) pic.twitter.com/b1HOTR1eap – Katie Mathewson (@katiemathewson) 10 novembre 2020

#BertBelasco que vous vous reposiez bien – une telle perte inattendue et je suis désolé pour sa famille et ses amis. C’était un gars talentueux, humble et plutôt cool d’après ce que je savais de lui et j’envoie des prières pour tous les effets #RIPBert – Gabrielle Dennis (@GabrielleDennis) 9 novembre 2020

“J’ai le cœur brisé d’entendre parler de Bert Belasco. C’était mon voisin à l’université. Une personne drôle, inspirante qui était une joie d’être autour. Nous étions tous si fiers de son succès au cinéma et à la télévision. Il nous manquera.”

Vous connaître, c’était vous aimer et être aimé farouchement, purement et inconditionnellement par vous. Repose en paix et en puissance mon bel ami ❤️❤️💔💔 https://t.co/lutY8ZQ1jo – Kristy B (@KristyBChicago) 10 novembre 2020

RIP #BERTBELASCO c’était un acteur vraiment talentueux, il nous manquera. pic.twitter.com/cRVO7X55E2 – Anayia (@LoveAnayia) 9 novembre 2020

“Même si je n’étais pas particulièrement proche de Bert Belasco, c’était un ami très cher de la famille et je chéris les moments que nous avons pu passer ensemble. Entendre son décès hier a été, comme beaucoup de choses cette année, difficile à comprendre.”

J’adore et tu me manqueras beaucoup Bert 💔 c’est tellement irréel. Tout le piège à ailes est blessé et le cœur brisé et ne peut pas accepter les termes de ces horribles nouvelles. J’aimerais me réveiller demain un dimanche matin pour voir votre vrai visage genuine #BertBelasco pic.twitter.com/0PObj3o74w – Sherry Ortigoza (@soliliana_) 10 novembre 2020

