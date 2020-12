Les fans pourront avoir Chayanne dans leur lit au quotidien! | .

Le chanteur portoricain Elmer Figueroa Arce internationalement connu comme Chayanne cela pourrait être avec chacun de ses fans, de jour comme de nuit, ils ont lancé un produit avec lequel ils peuvent l’avoir jour et nuit.

Le meilleur de tous est qu’il peut aussi être n’importe où sur votre corps, sur vos bras, vos jambes ou où vous voulez, peut-être avez-vous déjà une idée de ce dont il s’agit, c’est ainsi qu’une entreprise a transformé Chayanne en couverture ou couverture si vous venez d’un autre pays.

Si vous êtes du Mexique, vous pouvez immédiatement associer le nom “couverture de tigre” que l’on prend habituellement pour se couvrir du froid de décembre, ce n’est rien de plus qu’une couverture avec une image d’un tigre estampé, bien qu’il existe plusieurs modèles ce n’est pas exactement celui ce félin, celui qui est connu, cependant, est celui auquel il est le plus associé.

Apparemment, grâce à la popularité éternelle du chanteur interprète portoricain de “Tiempo de Vals”, la société a décidé de lancer une ligne exclusive de couvertures qui, d’après ce que nous avons vu, sont rapidement devenues une tendance.

Pendant des années, simplement en entendant le nom de Chayanne est pratiquement synonyme de soupir, à 52 ans le chanteur, acteur et danseur est devenu une icône et aussi tout ce qu’une femme pourrait souhaiter à ses côtés, charismatique, adorable, dévouée, chante, danse, aussi C’est un père formidable et un excellent mari, quelle femme ne voudrait pas d’un homme comme ça? pour des millions de femmes, il est l’homme parfait.

Il y a quelques semaines, des vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux où elles se vantaient de quelques reprises de Chayanne, Aujourd’hui, ils sont devenus très populaires, maintenant dans plusieurs États du Mexique, ils veulent acheter leurs couvertures avec une photo de l’interprète de “Salomé”.

Ce qui a attiré l’attention des admirateurs de Chayanne, c’est que non seulement son image a été reproduite, mais aussi celle de Carlos Rivera, qui, selon eux, est la «Chayanne» de la nouvelle génération.

Il y a une page Facebook dédiée à la vente de ce produit, peut-être pouvez-vous trouver les modèles qui sont utilisés, peut-être qu’il n’y en a pas beaucoup mais il peut y en avoir une variété.

Sur YouTube, vous pouvez trouver diverses vidéos dédiées à ces couvertures, la plupart d’entre elles ont été données aux «tantes», cependant, quelqu’un de jeune qui aime Chayanne ou Carlos Rivera pourrait profiter d’une couverture avec sa photo imprimée, ce que certains envieraient sûrement .

Ahh moi avec un de ceux-là … Je ne me lève plus “,” Notre père a fait une couverture “,” Tu sais ce que je veux comme cadeau pour mon anniversaire “, ont écrit certains internautes dans les commentaires.

Chayanne a commencé sa carrière très jeune depuis 1978 alors qu’il n’avait que 10 ans, petit à petit son incursion dans la musique lui apportait de plus en plus de popularité, alors qu’il était déjà un chanteur de renom il s’est aventuré dans le monde du théâtre Il a participé à plusieurs feuilletons au Mexique et dans d’autres pays, mais ce n’est que dans ce pays qu’il s’est consolidé en tant qu’acteur.

En ce qui concerne les feuilletons, il a continué à entretenir sa carrière de chanteur, plus tard il a commencé dans une nouvelle étape d’acteur en faisant des séries et des films, il n’a jamais mis de côté sa carrière de chanteur, qui au fil des ans s’est aventuré dans la pop, les ballades et même musique urbaine, on pourrait dire que tout genre dans lequel Chayanne Participer se combine parfaitement avec lui, cependant le fait de le voir danser est quelque chose de vraiment hypnotisant.

