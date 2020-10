Après plus de sept saisons d’un combat pour la survie qui a amené les personnages à traverser plusieurs planètes, Les 100 ont pris fin mercredi soir dans un épisode qui a suscité de nombreuses réactions de la part des fans. Avertissement: Ce message contient des spoilers pour The 100 Season 7, Episode 16, «The Last War».

Le dernier épisode était rempli d’action alors que les personnages entraient dans la dernière guerre dans le combat pour sauver l’humanité. Après avoir découvert Madi dans l’épisode de la semaine dernière sans réponse après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral en raison de la recherche du code par Cadogan, Clarke a pris sa revanche, tuant Cadogan alors qu’il était en train de passer le test. Alors que Clarke et les autres personnages entraient dans le test à sa place, la finale a vu le retour de plusieurs autres personnages, dont Lexa et Abby. En fin de compte, Clarke a fait le sacrifice final, ajoutant au nombre de sacrifices qu’elle a consentis tout au long de la série, alors qu’elle sacrifiait sa propre âme afin de permettre à ses amis, à sa famille et au reste de l’humanité de se transcender.

Basé sur les romans pour jeunes adultes de Kass Morgan du même nom, The 100 a d’abord été créé sur The CW en 2014, à la suite d’un groupe de 100 délinquants alors qu’ils étaient envoyés au sol depuis une station spatiale transportant ce qu’ils croyaient être le dernier des Race humaine. Juste avant la finale de la saison 6, il a été annoncé en août 2019 que la série se terminerait après sa septième saison en 16 épisodes. À l’époque, le showrunner Jason Rothenberg a déclaré: “Nous sommes éternellement reconnaissants à WB & CW de nous avoir toujours permis de raconter notre histoire comme nous le souhaitons et d’envelopper le spectacle à nos conditions. Quelle incroyable course cela a été!”

Bien que l’épisode de mercredi soir ait marqué le dernier des 100, il ne marque pas nécessairement le dernier de l’univers des 100. Une série préquelle a été placée dans les travaux, avec “Anaconda”, un épisode de la saison 7, ayant servi de pilote de porte dérobée. La série préquelle n’a pas encore été ramassée pour une commande de série complète. Continuez à faire défiler pour voir comment les fans réagissent à la finale de la série 100.