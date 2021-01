Dimanche après-midi, la NFL est entrée dans l’histoire en diffusant le tout premier match éliminatoire sur Nickelodeon. Les New Orleans Saints et Chicago Bears se sont affrontés tandis que des canons visqueux virtuels et des yeux écarquillés divertissaient les fans à la maison. Bien qu’il y ait eu un léger hoquet avant la mi-temps en raison d’un micro brûlant qui a attrapé la receveuse des Chicago Bears Cordarrelle Patterson criant “Qu’est-ce que le f—” à l’arbitre.

L’incident s’est produit à la fin du deuxième trimestre. Chicago a lancé le ballon au quatrième essai, que le receveur Deontae Harris a renvoyé pour sept verges. Cependant, les téléspectateurs ont remarqué plusieurs indicateurs de pénalité. L’arbitre a appelé Justin Hardee des Saints et Patterson des Bears pour avoir compensé les pénalités. La sanction pour conduite antisportive du receveur est celle qui a provoqué l’explosion à la télévision en direct.

Cordarrelle Patterson a une bouche de marin 😂🏈 pic.twitter.com/fonGZR6iPC – Johnathan Louis Salas (@ Crixus92_) 10 janvier 2021

Lorsque Patterson a prononcé le mot maudit, les utilisateurs de Twitter ont réagi avec un large éventail de commentaires. Plusieurs ont déclaré avoir été stupéfaits d’entendre le juron en regardant une émission mise en évidence par Spongebob Squarepants et slime. D’autres ont ri des moments uniques et ont continué à plaisanter alors que les deux équipes entraient dans les vestiaires pour la mi-temps. Certains fans ont même dit qu’ils voulaient entendre Young Sheldon expliquer le sens de la phrase, tout comme il l’a fait avec une pénalité pour faux départ.

C’était le F le plus dur que vous ayez jamais entendu sur Nickelodeon 😭 – Molly McGrath (@MollyAMcGrath) 10 janvier 2021

Commentateurs: Il n’est pas d’accord avec l’appel. Mourir 😂 – Brendon Shaw (@BrendonShaw) 10 janvier 2021

Nickelodeon a diffusé un match éliminatoire de la NFL et n’avait pas de plan pour arrêter ce mot F – Anthony (@DiventareAdesso) 10 janvier 2021

Rien de tel que le mot F sur un micro chaud lors d’une émission Nickelodeon NFL. 🤦🏼‍♂️ – Bryan (@ TumH2OCoug) 10 janvier 2021

“Tu sais quand papa a les Bears marquant plus de 7,5 points en première mi-temps et Javon Wims laisse tomber une passe de touché facile? …” – jon greenberg (@jon_greenberg) 10 janvier 2021

C’est ce que maman crie à papa quand il rentre tard du travail avec une odeur de soda adulte! – Runaway Bacon (@RunawayBacon) 10 janvier 2021

Est-ce la première fois que de la baise a été dite sur Nickelodeon? 😂 – Devin K (@ DBO_97) 10 janvier 2021

dirigeants nickelodeon quand ils ont presque atteint la mi-temps, puis vous entendez un message très fort et clair WHAT THE FUCK sur le micro pic.twitter.com/g2w2L03YFE – jus, recrue du régiment scout (année de fête) (@coachgyasi) 10 janvier 2021

J’ai donc décidé de regarder le jeu de cartes joker sur Nickelodeon et un joueur a crié «c’est quoi ce bordel?!?» 😂😂😂 #NFLNickPlay – Texas Wolf Derp (@Sir_Ruthless) 10 janvier 2021

La diffusion de Nickelodeon a-t-elle capté ce super audible «Qu’est-ce que c’est que ce bordel?» – nick wright (@getnickwright) 10 janvier 2021

