Les Falcons d’Atlanta ont éliminé l’ancien choix de première ronde Takk McKinley après avoir appelé l’équipe sur Twitter juste avant la date limite des échanges. L’équipe n’a pas échangé le joueur de ligne défensive après avoir exprimé son désir d’être échangé, ce qui l’a amené à exprimer ses frustrations sur les réseaux sociaux. Dans le tweet, McKinley a déclaré que les Falcons avaient refusé un choix de deuxième ronde l’année dernière lorsqu’il avait demandé à être échangé en 2019. Il a ensuite ajouté que l’équipe avait refusé un choix de cinquième et de sixième ronde cette année de plusieurs équipes.

Lorsque McKinley a fait ces commentaires, l’équipe aurait infligé une amende au joueur de 25 ans et était inactive lors du match de dimanche dernier contre les Broncos de Denver. “La mauvaise façon de procéder est définitivement la façon dont Takk le gère maintenant et de faire la moue”, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim Raheem Morris aux journalistes la semaine dernière. «Dès que nous aurons l’opportunité de lui parler de ces choses et de la façon dont il gère cette situation, ce sera la première chose que vous allez gérer en premier. Et puis vous comprendrez, remettons-le en bonne santé jusqu’à son aine. Et puis vous découvrez s’il est même capable de faire partie de l’équipe, si c’est encore possible à ce stade. “

Ces @AtlantaFalcons ont refusé un choix de deuxième tour lorsque j’ai demandé à être échangé l’année dernière. Le même @AtlantaFalcons a refusé un choix de 5e et 6e ronde parmi plusieurs équipes lorsque j’ai demandé à être échangé cette année. Je n’ai que 17,5 sacs de carrière. 🤡🤡🤡 – Takkarist McKinley (@Takk) 4 novembre 2020

McKinley a bien démarré la saison 2020. Dans les deux premiers matchs de l’équipe, McKinley a enregistré sept plaqués, un sac et une passe défendue. Cependant, des blessures ont commencé à gêner l’ancien de l’UCLA et il n’a pas été en mesure de se remettre sur les rails. Les Falcons ont repêché McKinley au premier tour en 2017 dans l’espoir de trouver un passeur de passes superstar qui pourrait les aider à revenir au Super Bowl. En 49 matchs, McKinley a enregistré 17,5 sacs. Sa meilleure saison a été en 2018 quand il a affiché sept sacs et sept plaqués pour défaite, un sommet en carrière.

McKinley se faire couper est l’un des nombreux problèmes avec lesquels les Falcons sont en santé cet été. Après un début de saison 0-5, l’équipe a renvoyé l’entraîneur-chef Dan Quinn et le directeur général Thomas Dimitroff. Actuellement, les Falcons ont commencé à changer les choses, remportant deux de leurs trois derniers matchs. Cependant, avec sept matchs à jouer cette saison, ce sera une bataille difficile pour l’équipe de se qualifier pour les séries éliminatoires, car elle a une fiche de 3-6.