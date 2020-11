B

Le message de félicitations d’oris Johnson à Joe Biden contenait accidentellement un message destiné à Donald Trump, il a été révélé aujourd’hui.

Une heure après qu’il ait été projeté que M. Biden avait remporté les élections américaines, le Premier ministre a tweeté ses félicitations avec un graphique disant: «Félicitations à Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis et à Kamala Harris pour son exploit historique.

«Les États-Unis sont notre allié le plus important et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la sécurité.»

(

Les mots pour Trump intégrés dans le message de Johnson

/ Twitter )

Cependant, le site Web Guido Fawkes a découvert qu’un message de félicitations pour Trump était caché dans le message de M. Johnson.

Les mots félicitant «Trump» peuvent être déchiffrés au-dessus du message pour Biden et Harris.

Dans la deuxième partie du message, les expressions «deuxième terme» et «sur l’avenir de ceci» peuvent également être à peu près distinguées.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Comme vous vous en doutez, deux déclarations ont été préparées à l’avance pour l’issue de cette élection très disputée.

“Une erreur technique signifiait que des parties du message alternatif étaient intégrées à l’arrière-plan du graphique.”

M. Johnson n’a pas encore parlé du président élu et son porte-parole a refusé de dire si un appel aurait lieu aujourd’hui.

Cependant, le Premier ministre a déclaré aux ministres du gouvernement ce matin qu’il était “impatient” de travailler avec M. Biden pour lutter contre le changement climatique, stimuler le libre-échange et défendre les droits de l’homme.

(

Président élu Joe Biden

/ . / .)

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Le Cabinet a commencé par discuter des élections américaines.

“Le Premier ministre a félicité Joe Biden et Kamala Harris et a déclaré qu’il était impatient de travailler avec le président élu pour lutter contre le changement climatique, stimuler le libre-échange et défendre les droits de l’homme et le système international fondé sur des règles.”