L’annonce intervient quelques heures à peine après le limogeage du duo d’entraîneurs Karen Hills et Juan Amoros, les Spurs étant deuxièmes après le bas de la Super League féminine.

Hills était en charge depuis 11 ans, avec Amoros rejoignant en 2011.

Skinner rejoint le club après avoir été nommé le mois dernier comme nouvel assistant de Phil Neville, après avoir impressionné alors qu’il était en charge des moins de 19 ans, puis des moins de 21 ans. Les Lionnes annonceront le remplacement de Skinner en temps voulu.

Skinner a déclaré: «Je suis extrêmement excité par cette opportunité et je tiens à remercier Phil, Kay Cossington et Sue Campbell pour leur compréhension et leur reconnaissance que ce sera une grande chance pour moi de faire progresser ma carrière d’entraîneur.

“J’ai vraiment apprécié mon séjour à la FA, travaillant aux côtés de personnes merveilleusement talentueuses et avec des joueurs qui ont tant fait pour mettre le football féminin et nos équipes d’Angleterre sous les projecteurs. Ce sera très difficile de partir mais j’aurai toujours une telle bons souvenirs de mes dix années de travail avec les équipes d’Angleterre. ”

Kay Cossington, responsable du développement technique féminin de la FA, a déclaré: “Je suis ravie pour Rehanne. Bien que nous soyons désolés de la voir partir, nous nous engageons à aider nos talentueux entraîneurs à progresser dans le jeu.

“C’est une opportunité brillante et je suis sûr que les équipes d’Angleterre ressentiront à l’avenir l’avantage d’avoir un autre entraîneur-chef de la WSL qui comprend notre engagement à faire progresser le parcours des joueurs et qui peut continuer à bâtir sur l’excellente relation que nous entretenons entre le national et l’international. En attendant, cela ouvrira une autre opportunité à un entraîneur de rejoindre l’équipe d’entraîneurs de Phil et de travailler autour de l’environnement senior.

