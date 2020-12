F

Les soldats d’emale pourront informer les députés des agressions et abus sexuels auxquels ils ont été confrontés lors du lancement d’une enquête sur leurs expériences dans l’armée.

Le Comité de la défense lance une enquête sur les femmes dans les forces armées, présidée par la députée conservatrice Sarah Atherton.

Cela a été rendu possible après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace a levé un ordre de bâillonnement qui empêche le personnel de service de parler aux parlementaires sans autorisation.

L’enquête intervient au milieu d’affirmations selon lesquelles une culture du silence persiste au sein des forces armées dans laquelle les victimes présumées sont bloquées.

Les taux de condamnation dans les tribunaux militaires pour des affaires de viol sont jusqu’à six fois inférieurs à ceux des tribunaux civils.

Mme Atherton, qui a servi dans le Corps du renseignement, a déclaré: «Trop d’incidents d’intimidation, de harcèlement et de viol dans l’armée ne font pas l’objet d’une enquête appropriée.» Elle a précédemment lancé des appels pour réformer la manière dont les victimes présumées sont traitées dans les forces armées.

L’enquête examinera l’expérience du personnel féminin, du recrutement à la vie civile, avec l’intention de devenir un sous-comité.

Il examinera également si le Gouvernement en fait suffisamment pour aider, si les expériences des femmes membres du personnel de la BAME diffèrent et pourquoi les femmes quittent les forces armées.

Mme Atherton a déclaré que les femmes apportent une contribution «vitale» aux forces armées mais que «de sérieux défis demeurent».

Elle a ajouté: «Le personnel féminin est plus susceptible de porter plainte, plus susceptible de signaler des problèmes de santé mentale et plus susceptible d’être victime d’agressions sexuelles.

«Nous devons comprendre l’ampleur, la nature et la racine des défis auxquels le personnel féminin est confronté. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons commencer à nous attaquer à l’incidence des échecs dans les services du personnel féminin et identifier les solutions.

Mme Atherton a déclaré qu’elle espère que l’enquête fournira à ceux qui «ont trop souvent eu du mal à faire entendre leur voix» une plate-forme pour discuter de leurs expériences sans crainte de répercussions.

D’autres domaines que le comité espère couvrir comprennent les questions relatives aux retraites, aux conditions d’emploi, au logement et au bien-être général.