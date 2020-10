Le gouvernement a annoncé que la ville serait placée dans la fourchette «très élevée» à partir de vendredi à 12 h 01 – avec des règles entrant en vigueur telles qu’une interdiction d’acheter de l’alcool dans les magasins après 21 h.

Jeudi soir, sur la place du marché du centre-ville de Nottingham, des jeunes ont été vus posant pour des photos déguisés pour Halloween et scandant près de véhicules de police.

La police du Nottinghamshire avait émis un avertissement plus tôt jeudi qu’elle n’aurait «aucune hésitation» à infliger des amendes aux personnes qui bafouent délibérément les règles.

(Les gens déguisés à Nottingham après la fermeture des pubs et des bars, avant que la ville ne passe au niveau d’alerte / PA de niveau 3)

La gendarme en chef adjointe Kate Meynell a déclaré: «Le but des mesures est de sauver des vies et d’alléger le fardeau du NHS – qui est de plus en plus sollicité à l’approche de la période des pressions hivernales annuelles dans les hôpitaux. Une action positive maintenant sauvera des vies.

«Les habitants du Nottinghamshire ont été incroyablement solidaires et patients avec les mesures nationales et locales qui ont eu un impact sur toutes nos vies cette année.

“Malheureusement, il y a eu une minorité de personnes qui pensent que la législation ne s’applique pas à eux et nous avons été contraints de prendre des mesures et, dans certains cas, de leur infliger des amendes.”

«Au cours de la dernière semaine, nous avons infligé des amendes de 10 000 £ à quatre personnes qui ont organisé des fêtes avec plus de 30 personnes présentes, ainsi que de nombreuses amendes de 200 £ à des personnes qui enfreignaient la loi sans raison.

«Les nouvelles restrictions de niveau 3 signifieront de plus grandes limites à la socialisation dans le Nottinghamshire, mais il est important que les gens continuent de suivre les règles.

“Nous n’hésiterons pas à infliger des amendes aux personnes qui bafouent la législation sans tenir compte de l’impact de leurs actions sur les familles et les travailleurs clés de première ligne.”

Malgré les avertissements, de nombreux jeunes sont descendus dans la rue jeudi soir avant les restrictions de niveau 3, certains semblant chercher à célébrer Halloween deux jours plus tôt.

Quelques véhicules de police étaient présents dans le centre-ville et une ambulance était également à proximité.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef du conseil du comté de Nottinghamshire, Kay Cutts, a déclaré aux journalistes que la force avait demandé que l’interdiction de l’alcool soit mise en œuvre pour empêcher les étudiants de faire la fête.

La police a infligé un certain nombre d’amendes de 10000 £ ces dernières semaines, car l’Université de Nottingham et l’Université de Nottingham Trent ont déclaré qu’une violation délibérée des restrictions relatives aux coronavirus pourrait entraîner une exclusion.

Commentant l’interdiction de l’alcool, l’ACC Meynell a déclaré: «C’est une décision bienvenue à la suite d’un certain nombre de rassemblements et de fêtes que nos officiers ont dû disperser ces dernières semaines, conduisant dans certains cas à des amendes de 10 000 £ pour les organisateurs.

«Il est tout à fait inacceptable d’avoir des partis quand il y a une pandémie mondiale qui coûte des vies.

«La législation indique clairement qu’à partir de demain, les habitants du Nottinghamshire ne seront plus autorisés à se mêler à l’intérieur ou à l’extérieur à quiconque en dehors de leur foyer ou à soutenir la bulle, sauf dans certains endroits comme les parcs et les aires de jeux. Il est vraiment important que les gens respectent et respectent cela, et nous savons par expérience que la plupart des gens le feront. “

Lors de la conférence de presse, le conseiller Cutts a déclaré que «les jeunes ne pensent pas pouvoir jamais attraper quoi que ce soit» lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’interdiction de l’alcool avait été mise en place.

Elle a déclaré aux journalistes: “Ce que nous craignions que cela se produise, et ce que la police craignait, c’est que les gens iraient au pub, ils prendraient un repas et ils prendraient un verre et sortiraient et se rendraient directement au restaurant sans permis. et acheter une bouteille et aller continuer leur fête ailleurs.

“Nous essayons d’arrêter ça. C’est quelque chose qui a détruit un peu le Nottinghamshire … les jeunes ne pensent jamais qu’ils vont attraper quoi que ce soit.

“C’est donc de là que cela vient et nous les avons soutenus sur ce point.”