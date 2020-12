BBC One va remplacer la couverture du feu d’artifice annuel de minuit sur la Tamise par un film de 10 minutes rappelant certains des événements les plus édifiants ou les plus marquants de 2020 alors que le pays réagissait à la pandémie.

Parmi les autres événements qui devraient figurer dans ce que la mairie décrit comme un «moment de diffusion unique», citons les applaudissements hebdomadaires des travailleurs du NHS, la création des hôpitaux de campagne Nightingale et les cours de fitness en ligne de Joe Wicks. Il y aura un «message d’espoir» pour la nouvelle année.

M. Khan a déclaré: «La pandémie de Covid-19 signifie que nous ne sommes pas en mesure d’organiser notre événement public de renommée mondiale sur les rives de la Tamise cette année, mais il est important de réfléchir et de rendre hommage aux moments décisifs de l’année. et regardons 2021 avec espoir, et c’est pourquoi nous le remplaçons par une émission unique sur BBC One.

«Nous savons que le réveillon du Nouvel An est traditionnellement l’occasion de montrer notre grande ville au reste du monde, ce que nous ferons encore cette année dans une émission que vous ne pourrez regarder que de chez vous, sur la BBC. Ce sera une célébration d’espoir, mais aussi un moment de réflexion sur les défis de cette année et la façon dont les Londoniens se sont rassemblés.

«Les restrictions de niveau 3 pour Londres restent en place et les taux d’infection augmentent à nouveau, c’est pourquoi il n’y a pas d’événement public cette année. Il est essentiel que nous continuions tous à respecter les règles pour réduire la propagation du virus et j’exhorte les Londoniens à rester en sécurité en voyant la nouvelle année regarder BBC One dans le confort de leur maison avec ceux avec qui ils vivent ou qui bouillonnent.